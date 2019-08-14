Петербургская электричка сломалась по пути в Лугу. Пассажиры томятся в ожидании помощи

Поломка пригородного поезда, следовавшего из Петербурга, сбила расписание электричек поздним вечером 14 августа. На застрявший состав «Фонтанке» пожаловались читатели, застрявшие на станции в Пушкинском районе города.

По их словам, сломалась электричка Петербург – Луга, которая в 21:04 отправилась с Балтийского вокзала. За пределы города она не выехала, неполадки затормозили её ещё до станции «Александровская». По расписанию в посёлок поезд № 6139 прибывает в половине десятого вечера и уже через несколько минут должен быть на следующей станции.

Фото: читатель "Фонтанки" Алексей

«Сломались между станциями «Аэропорт» и «Александровская», где-то минут за двадцать добрались до «Александровской». Стоим уже минут сорок, ждём тепловоз», – говорят читатели.

Предполагается, что он прибудет в 22:50 и отбуксирует с путей застрявший состав. Пассажирам предложено пересесть на следующую по графику электричку. На «Александровскую» поезд на Лугу, по плану, приедет в 23:57. В ОЖД получить оперативный комментарий не удалось.