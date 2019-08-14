«Гаденькое ощущение». Проект памятника Даниилу Гранину с фонарями из каталога вновь раскритиковал Градостроительный совет

Переделанный проект эскиза памятника Даниилу Гранину вечером 14 августа презентовали на заседании Градостроительного совета при правительстве Петербурга. Скульптор Евгений Бурков уменьшил парапет памятника, убрал с земли гранитную книгу и учел претензии к излишне грубому шрифту в названии. Теперь недовольство экспертов вызвали слишком изящное написание букв и фонари, словно из «газовой эпохи».

По словам руководителя мастерской № 6 ОАО «Ленниипроект» Михаила Сарри, у него возникло «гаденькое ощущение», что после переработки эскиза https://www.fontanka.ru/2019/08/01/133/ всё стало ещё хуже, а без надписи витиеватым и словно рукописным шрифтом, который заменил собой прошлый «рекламный», можно обойтись. Архитектору, как и всем выступившим, не понравились два фонаря, которые создатели решили поставить с правой и левой сторон памятника на Дальневосточном проспекте, 6, сообщив собравшимся, что нашли такие в некоем «каталоге».

— Совершенно непонятные фонари из эпохи газовых фонарей Петербурга. Ощущение, если скульптура Гранина встанет, то фонарь окажется сопоставим с торшером в его комнате. Мне кажется, они совершенно тут лишние. Но если надпись так необходима, давайте подберем шрифты 1960-х годов, — предложил Сарри.

Буквы в надписи «Даниил Гранин» обсуждались больше всего: Евгений Бурков сделал их золотистыми, вырезал на уменьшенном парапете и услышал комментарии о том, что теперь надпись абсолютно не подходит к посылу и времени. Выход предложил глава Градостроительного совета Владимир Григорьев. По его словам, создателям стоит изучить первые издания книг классика и позаимствовать шрифт оттуда.

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— Я уверен, он эти книги видел, по крайней мере, не опротестовал, и в этом случае мы можем быть уверены, что это тот шрифт, который относится к Гранину, эпохе и сделан профессионально, — отметил Григорьев.

Кроме того, члены Градостроительного совета предлагали вдохновиться надписями в метро «Площадь Александра Невского» и «Технологический институт-2».