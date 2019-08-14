Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +19
$ 65.20р
72.90р
22:29 14.08.2019
Расширенный поиск

Город
14.08.2019 21:51
Печать

«Гаденькое ощущение». Проект памятника Даниилу Гранину с фонарями из каталога вновь раскритиковал Градостроительный совет

Переделанный проект эскиза памятника Даниилу Гранину вечером 14 августа презентовали на заседании Градостроительного совета при правительстве Петербурга. Скульптор Евгений Бурков уменьшил парапет памятника, убрал с земли гранитную книгу и учел претензии к излишне грубому шрифту в названии. Теперь недовольство экспертов вызвали слишком изящное написание букв и фонари, словно из «газовой эпохи».

По словам руководителя мастерской № 6 ОАО «Ленниипроект» Михаила Сарри, у него возникло «гаденькое ощущение», что после переработки эскиза  https://www.fontanka.ru/2019/08/01/133/ всё стало ещё хуже, а без надписи витиеватым и словно рукописным шрифтом, который заменил собой прошлый «рекламный», можно обойтись. Архитектору, как и всем выступившим, не понравились два фонаря, которые создатели решили поставить с правой и левой сторон памятника на Дальневосточном проспекте, 6, сообщив собравшимся, что нашли такие в некоем «каталоге».

— Совершенно непонятные фонари из эпохи газовых фонарей Петербурга. Ощущение, если скульптура Гранина встанет, то фонарь окажется сопоставим с торшером в его комнате. Мне кажется, они совершенно тут лишние. Но если надпись так необходима, давайте подберем шрифты 1960-х годов, — предложил Сарри. 

Буквы в надписи «Даниил Гранин» обсуждались больше всего: Евгений Бурков сделал их золотистыми, вырезал на уменьшенном парапете и услышал комментарии о том, что теперь надпись абсолютно не подходит к посылу и времени. Выход предложил глава Градостроительного совета Владимир Григорьев. По его словам, создателям стоит изучить первые издания книг классика и позаимствовать шрифт оттуда.

Реклама

— Я уверен, он эти книги видел, по крайней мере, не опротестовал, и в этом случае мы можем быть уверены, что это тот шрифт, который относится к Гранину, эпохе и сделан профессионально, — отметил Григорьев.

Кроме того, члены Градостроительного совета предлагали вдохновиться надписями в метро «Площадь Александра Невского» и «Технологический институт-2».


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Альфа-Банк»
14.08.2019 18:27

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала о банках и финансах Global Finance.
ГК «Полис Групп»
14.08.2019 18:26

ГК «Полис Групп» приступила к благоустройству в ЖК «ПаркЛэнд»

Строительство ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» строит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, переходит в стадию высокой готовности.
«Главстрой Санкт-Петербург»
14.08.2019 13:54

ГУИОН проверил новую школу в ЖК "Северная долина" перед учебным годом

Представители СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») провели техническую инвентаризацию и кадастровые работы на территории общеобразовательной школы по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 3, стр. 1.
ГК «Эталон»
14.08.2019 12:14

Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» снизил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в готовых и строящихся объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ООО «Терминал-Ресурс»
13.08.2019 18:10

Новости с «Царскосельских холмов»

В Пушкинском районе в завершающую стадию входит строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5».
СРО А "Объединение строителей СПб"
13.08.2019 17:58

"Объединение строителей СПб" предложило установить в городе памятник строителям

Профессиональное сообщество строителей выступило в инициативой установки в городе «Памятника строителям Санкт-Петербурга»Первым выступил с предложением Президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров, его поддержали на общем собрании компаний - членов СРО, а позже и городские власти.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 17:57

Италия – самое популярное направление среди клиентов Альфа-Банка

Альфа-Банк проанализировал финансовое поведение своих клиентов, путешествующих за границу.
АО «Строительный трест»
13.08.2019 17:16

Новый коттедж в «Саду времени»

Компания «Строительный трест» вывела в продажу новый объект в составе коттеджного поселка «Сад времени» в Петергофе. Это построенный двухэтажный кирпичный дом общей площадью 286 кв. м с пристроенным гаражом.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»
13.08.2019 17:14

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк с 12 августа снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» теперь приобрести квартиры в новостройке можно по кредитной ставке от 5% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.08.2019 16:40

Банк «Санкт-Петербург» выдаст 1.9 млрд рублей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем открытого конкурса на заключение кредитного договора с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Glorax Development
13.08.2019 16:18

Намыв на Васильевском острове обрел архитектурную доминанту - золотой шпиль

На намывных территориях Васильевского острова появилась своя архитектурная доминанта – золотой шпиль. Как сообщают в компании Glorax Development, установку декоративного элемента завершили 12 августа.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 15:10

Альфа-Банк расширяет ипотечный бизнес в городах России

С начала 2019 года Альфа-Банк открыл 14 ипотечных центров в городах России.