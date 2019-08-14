В Новой Зеландии нашли пингвина начала кайнозойской эры. Он был ростом с человека

Окаменелые останки ранее неизвестного вида пингвинов обнаружили археологи на новозеландском Южном острове. Предполагается, что он жил почти 66 миллионов лет назад, был ростом с человека, но не умел ходить прямо.

Как сообщает 14 августа Radio New Zealand, находку на территории новозеландского города Вайпара археолог-любитель сделал ещё в прошлом году. Кости нижних конечностей и плечевые суставы позволили учёным определить примерное телосложение древней птицы. Представители вида, получившего название Crossvallia waiparensis, достигали около 160 сантиметров в высоту, а их вес мог быть порядка 80 килограммов.

Считается, что такие пингвины обитали на территории современной Новой Зеландии и Антарктиды в эпоху палеоцена, то есть 56-66 миллионов лет назад. Для сравнения, самый крупный и тяжёлый из ныне живущих, императорский пингвин, в среднем уступает в росте сорок сантиметров и как минимум вдвое легче — его вес колеблется от 22 до 45 килограммов.

Впрочем, анализ показал, что Crossvallia waiparensis, возможно, ещё не приспособились к тому, чтобы стоять прямо. Они больше использовали ноги для плавания, чем их современные родственники.