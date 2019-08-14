Следователи нашли кровь в квартире пропавших россиянок в Мюнхене. Основным подозреваемым остается выходец из Петербурга

Немецкая полиция обнаружила в лесу под Мюнхеном ковер из квартиры пропавших россиянок — матери и дочери — со следами крови на нем. Об этом 14 августа пишет Bild.

По словам полицейских, ковер нашли вдали от дороги, в глубине леса. Кроме того, кровь обнаружили и в квартире россиянок. При этом следов взлома в ней не было. Основным подозреваемым остается бывший житель Петербурга Роман, муж пропавшей россиянки Марии.

Напомним, россиянки пропали 13 июля, о пропаже заявил сам Роман. Поиски в лесном массиве велись с помощью вертолетов, однако тела найти не удалось.

По данным «Фонтанки», Роман Шищенко уроженец Томска, но большую часть жизни провёл в Петербурге. В конце нулевых он эмигрировал в Германию по программе репатриации. Судя по данным на странице в «Одноклассниках», Роман жил в городе Герстхофен. По данным издания Bild, заключённый в 2018 году брак с пропавшей Марией Герцуски – второй в жизни мужчины. Первая жена с малолетней дочерью живёт в Аугсбурге. Шищенко ранее не имел проблем с законом ни в России, ни в Германии.