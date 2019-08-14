В Серебрянском Dodge потерял дорогу и въехал в пешеходов. Пострадали женщины с младенцами

Четыре человека госпитализированы после аварии в Лужском районе Ленинградской области вечером 14 августа. В больницу их отправил автомобиль, въехавший в идущих по обочине.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и области, наезд на пешеходов в посёлке Серебрянский совершил 35-летний водитель Dodge. Около половины седьмого вечера он ехал по Совхозной в сторону Лужской. В этом же направлении по обочине шли люди.

Травмы различной степени тяжести получили две женщины 38 и 59 лет и двое детей. Одному исполнился год, второму — несколько месяцев. Пострадавших доставили в Лужскую районную больницу.