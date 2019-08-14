«Басфор» и Промсвязьбанк помирились. Но покупатели апартов в Дюнах остались в «заложниках»

Несмотря на примирение «дочки» Seven Suns Development с Промсвязьбанком (требовавшим банкротства), больше сотни реализованных апартаментов в комплексе «Светлый мир «Внутри...» остаются в залоге банка. Застройщик обещает все уладить, нужно только время; финансовая организация подтвердить это отказалась.

территория комплекса "Светлый мир внутри"

Застройщик комплекса «Светлый мир «Внутри...» рядом с сестрорецкими «Дюнами», наконец, окончательно помирился с Промсвязьбанком, требовавшим банкротства компании. Оставшаяся в залоге земля автоматом «обременила» и уже распроданные помещения. Покупатели безуспешно пытаются оспорить это в суде, а до тех пор не могут ни продать, ни подарить недвижимость. При самом негативном раскладе банк все еще имеет право забрать жилье за долги застройщика. Продавать оставшиеся юниты будут из-под залога.

Покупатель апартаментов в квартале «Светлый мир «Внутри...» потерпел в суде неудачу в попытке снять обременение с купленного помещения. Оно находится в залоге у Промсвязьбанка, правда, хозяин помещения узнал об этом постфактум. Застройщик утверждает, что обременение снимут, нужно только время, однако в суде и он, и банк против удовлетворения требований истца возражали.

В июне компания «Басфор», которая в Сестрорецке возводит физкультурно-оздоровительный комплекс с апартаментами «Светлый мир «Внутри...», и Промсвязьбанк в рамках банкротного иска финансовой организации на 2,7 млрд рублей заключили соглашение о реструктуризации кредита. Срок его погашения продлили до 2022 года. Для того чтобы помириться, сторонам потребовался почти год. Арбитраж прекратил производство по делу 7 августа.

Ранее «Басфор» рассказывал, что купил землю под проект у ПСБ в кредит под залог этого же участка в 2011 году. Однако в судебных решениях фигурирует кредитный договор с Автовазбанком от 2015 года, и переуступка им прав требований Промсвязьбанку в апреле 2018 года, за полтора месяца до того, как Центробанк выкупил Автовазбанк у ПСБ.

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Впрочем, согласно выписке из Росреестра, предыдущими хозяевами участка были владельцы закрытого паевого инвестиционного фонда «Территория», на сегодняшний момент недействующего. По данным открытых источников, ЗПИФ в конце января 2012 года был передан в управление принадлежащей ПСБ «Управляющей компании «Промсвязь», а 1 февраля того же года девелопер зарегистрировал право владения землей.

Объявляя радостную новость о перемирии с кредитором в начале лета, застройщик (дочерняя компания «Севен Санс Девелопмент Северо-Запад») заверял, что банк берет под залог только те апартаменты, которые не успели реализовать, а все раскупленные помещения выведут из-под обременения. Но время снятия залога не уточнили.

Ранее горожане, которые приобретали апарты по предварительному договору купли-продажи, столкнулись с невозможностью зарегистрировать право собственности, так как земельный участок, на котором строится комплекс, находится в залоге у Промсвязьбанка. Автоматом, в силу закона, под залог попали все строящиеся и построенные на участке объекты. А смена собственника в таком случае может производиться исключительно с согласия банка как залогодержателя.

Петербуржцы отправились в суды, привлекая ПСБ в качестве третьего лица. На заседаниях ни банк, ни «Басфор» против отчуждения апартаментов в собственность покупателей не возражали, поэтому истцы без особых проблем выигрывали дела. С одной оговоркой.

В решении по одному из аналогичных дел по иску покупателя помещения в «Светлом мире» суд подтвердил отчуждение недвижимости в сторону истца. Однако сослался на статьи 37 и 38 федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», которые предусматривают, что заложенное имущество может быть продано и подарено другому лицу только с согласия залогодержателя. При этом новый собственник «становится на место залогодателя и несет все обязанности последнего по договору об ипотеке, включая и те, которые не были надлежаще выполнены первоначальным залогодателем».

Фактически, суд дополнительно указал, что пока недвижимость находится в залоге, «в случае чего» отвечать придется уже не «Басфору», а новому собственнику метров. Вплоть до того, что банк имеет право забрать апартаменты, если вдруг застройщик перестанет выполнять свои обязательства. Кроме того, хозяева юнитов не могут без разрешения кредитной организации продавать или дарить заложенное имущество. Да и потенциальных покупателей, конечно, может отпугнуть наличие такого обременения.

Ряд клиентов «Басфора» отправились обжаловать мотивировочную часть решения Сестрорецкого районного суда в вышестоящую инстанцию. В конце июля на одном из таких заседаний представители Промсвязьбанка и «Басфора», по словам представителя истца, дружно возражали против удовлетворения требований. Представитель истца же аргументировал свою позицию тем, что в предварительном договоре купли-продажи прямо говорится, что продавец гарантирует: на момент как заключения ПДКП, так и основного договора объект продажи не будет находиться под «залогом, арестом, запретом, судебным спором». Кроме того, истец напомнил, что в выписке из единого госреестра недвижимости помещение значилось как «чистое».

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Оппонент в возражениях на апелляционную жалобу (есть в распоряжении редакции) указывает, что покупателю стоило бы проявить предусмотрительность и заглянуть в выписку ЕГРН не только на сам юнит, но и на земельный участок. А увидев, что он в залоге, сделать правильный вывод, что в залог попало и помещение.

В «Басфоре» «Фонтанке» сообщили, что по соглашению о реструктуризации кредита компания отдала банку в залог 95 непроданных объектов недвижимости. Из них 89 – апартаменты. «По ПДКП было продано 137 апартов до 1 февраля 2019 года, все они в процессе снятия обременения. Обременение наложено в силу закона об ипотеке на земельный участок, на котором строятся корпуса», – уточнил представитель застройщика, заверив, что компания уже получила согласие ПСБ на снятие залога и предоставила список помещений.

Тем не менее в самом банке ни подтверждать, ни опровергать это заявление не спешат. Залогодержатель отказался комментировать данную ситуацию.

По данным на июль, степень готовности квартала составляла почти 34%, что, кстати, позволит застройщику завершить проект по старым правилам, без применения эскроу-счетов. «Басфор» сообщил, что для продаж нереализованных помещений и юнитов в еще не построенных очередях совместно с банком будет разработана схема продаж из-под залога. «Данная практика не новая и часто используется в подобных ситуациях. В ближайшее время начнем реализацию оставшихся апартаментов», – добавили в компании.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»