В смысле — без «Всмысле»? Петербургская молодежная политика меняет подрядчика и переходит под московское управление

Главный петербургский провластный молодежный форум, аналог федеральной «Территории смыслов», после череды коррупционных и бытовых скандалов сменил и название, и подрядчика. Заодно подорожал вдвое.

Владимир Гердо/ТАСС

Обновленное мероприятие по заказу Смольного в преддверии губернаторских выборов проведет компания, имеющая связи с администрацией президента.

В августе у молодых петербуржцев есть шанс увидеть на одной сцене художника Покраса Лампаса и вице-губернатора Владимира Княгинина. Стендап-комиков, блогеров и стартаперов петербургская администрация пригласила на форум «Выше крыши», который станет преемником форума «Всмысле» — главного городского мероприятия в сфере молодёжной политики. Этот форум последние годы сотрясали всевозможные скандалы.

Искать «образ будущего» петербургским чиновникам и молодежи поможет один из крупнейших игроков на российском рынке политтехнологий — агентство «Полилог».

В «Инстаграме» и «Фейсбуке» появилась реклама форума, который через неделю проведет петербургский комитет по молодежной политике. На мероприятие под названием «Выше крыши» городские власти позвали популярных блогеров и стендап-комиков: в частности, бывшего резидента Comedy Club Александра Незлобина и Николая Соболева с полуторамиллионной аудиторией в Youtube. Последнего в прошлом году, во время выборов мэра Москвы, связывали с работой по заказу столичных властей. В числе хедлайнеров – молодые успешные предприниматели, спортсмены и бизнес-тренеры: создатель сети баров NEBAR Павел Чесноков, основатель YouDo Денис Кутергин, спортсмен и мотивационный спикер Владимир Волошин, группа IOWA. Единственный чиновник, чье участие пока анонсируется на странице форума – вице-губернатор Петербурга по образовательной политике Владимир Княгинин. Будет ли присутствовать врио губернатора Александр Беглов, пока неизвестно, заявила «Фонтанке» его пресс-секретарь.

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На форуме молодежь будет учиться «уловить хайп и не потерять себя», искать «путь к миллиону подписчиков» и строить «я 2.0 в новом пространстве». Кроме тренингов по личностному росту и smm, в программе — воркшоп на тему «Город будущего: комфортный, умный, социальный, открытый». Эти четыре направления — основа предвыборной кампании Александра Беглова; так структурирована и стратегия развития Петербурга, которую написали в новом городском правительстве. Мероприятия на эту тему включили в программу форума по требованию комитета: они прописаны в конкурсной документации.

В общей сложности на организацию форума город потратит почти 50 млн рублей. Единственный подрядчик – группа компаний «Полилог» (само агентство «Полилог» выиграло два конкурса на 18,1 и 24 млн рублей, еще один контракт на 7,3 млн рублей получила аффилированная с ним компания «Корпорейт тревел»).

«Полилог» – крупный игрок на рынке PR и организации мероприятий (среди реализованных проектов – например, Восточный экономический форум во Владивостоке). Сейчас заметен в том числе благодаря контактам с администрацией президента, в частности с главой управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александром Харичевым. Сейчас Харичев – один из кураторов губернаторской избирательной кампании в Петербурге, знают собеседники «Фонтанки».

Источники «Фонтанки» говорят, что «Полилог» занимается сложными кампаниями по поручению АП. В этом году он ведет важную для АП кампанию спикера гордумы Иркутска Евгения Стекачёва: он должен позиционироваться как противовес назначенному из числа депутатов мэру города Дмитрию Бердникову. «Полилог» сопровождает, говорят эксперты, и врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, бывшего главу одного из подразделений «Росатома» (с июля 2016 года Лимаренко возглавлял инжиниринговый дивизион госкорпорации, а с декабря 2016 – АО «Инжиниринговая компания АСЭ»).

Появление «Полилога» в качестве подрядчика петербургских властей может быть связано не только с работой Александра Харичева. Форум «Выше крыши» займет место форума «Всмысле» — главного мероприятия в сфере молодежной политики, которое Смольный проводил на протяжении последних пяти лет. Традиция прервалась после того, как внимание к организации форума проявили не только молодые петербуржцы, но и сотрудники ФСБ.

В июле прошлого года они пришли с обысками в петербургский Дом молодежи – это учреждение подчиняется комитету по молодежной политике. Причиной были госконтракты с компанией «Танос», которая стала постоянным подрядчиком комитета и Дома молодежи после того, как учреждение возглавила активистка «Молодой гвардии» Эльвира Реутская. Среди прочего, «Танос» занималась и организацией форума «Всмысле» (тогда мероприятие обошлось городу в 22 млн рублей). После обысков Реутская вместе с двумя заместительницами уволилась. За организацию форума до 2017 года отвечал зампред комитета по молодежной политике Константин Загородников, также уволенный в связи с коррупционным скандалом.

Контроль над финансированием форума «Всмысле» был предметом внутриэлитных конфликтов и раньше: например, в 2015 году собеседники «Фонтанки» называли это одной из причин увольнения на тот момент председателя комитета по молодежной политике Владимира Соколова. В этот раз смена подрядчика главного молодежного мероприятия совпала со сменой председателя комитета: в прошлом году врио губернатора назначил на эту должность победительницу конкурса «Лидеры России» Юлию Аблец.

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Страница «Всмысле» во «ВКонтакте» теперь называется «Выше крыши», администраторы сообщества объясняют, что провели «ребрендинг», чтобы лучше «отвечать запросам молодежи».

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»