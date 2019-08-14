На форуме «Выше крыши» дадут 3 млн рублей лучшим проектам развития города и выберут кадровый резерв для Смольного

Комитет по молодежной политике Петербурга презентовал журналистам форум «Выше крыши», на котором планируется собрать около 2500 человек моложе 30 лет, а также раздать по 3 млн рублей победителям конкурса проектов и выбрать 100 человек для кадрового резерва Смольного.

Как сделать, чтобы «Сапсан» не стал единственным социальным лифтом, у кого в голове поребрики, и станет ли дочка Вячеслава Малафеева блогером, – обсуждали на презентации мероприятия спикеры форума.

Сейчас в Петербурге живет около 1 млн человек моложе 30 лет – это около 20% населения города, со своими запросами и мнением, с которыми надо считаться, отметила Юлия Аблец, председатель комитета по молодежной политике города, который и выступает организатором форума вместе с президентской некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». По ее словам – форум «Выше крыши» должен продемонстрировать, как трансформировалась молодежная политика города. Ожидается, что на форуме во дворце спорта «Юбилейный» с 21 по 24 августа соберутся 2500 человек, в том числе около 850 иногородних участников. Несмотря на то, что акцент в программе сделан на развитии Петербурга и молодежи в городе, по мнению Юлии Аблец, участники из регионов смогут увидеть, какие возможности есть у них, в том числе, и в Петербурге. «Поребрики только у нас в голове, – утверждает она, – приглашаем всех, кто готов прыгнуть выше крыши, принять участие в форуме».

Тема роста и социальных лифтов заявлена как одна из центральных. На форуме пройдет финал кадрового конкурса «Мой город – мои возможности», где из 249 финалистов выберут 100 победителей, которые будут зачислены в резерв управленческих кадров и смогут занять позиции в правительстве города. Сама Юлия Аблец заняла свой пост председателя комитета в Смольном менее полугода назад, а до этого стала победителем финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Поэтому считает подобные конкурсы эффективными. «Сапсан» не должен быть единственным социальным лифтом для петербуржцев», – подчеркнула она.

Для тех же, кто не планирует связывать будущее с госслужбой, проводится конкурс проектов, победители которого смогут получить грант до 3 млн рублей на воплощение своей идеи в жизнь. Причем, по словам Юлии Аблец, количество грантов не ограничено – то есть на грант может претендовать любой проект. Основные критерии: реальная проблематика и реалистичность реализации замысла с учетом тех ресурсов, которые можно получить при победе.

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Общаться с молодежью 4 дня форума будут более 30 спикеров из разных сфер. На презентации их представляли вице-президент по маркетингу ВФСО «Трудовые Резервы», партнер и сооснователь Newman Sport, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, бывший вратарь, а теперь заместитель спортивного директора ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев, основатель сети танцевальных школ «Дети на паркете» Антон Сергеев, видеоблогер Николай Соболев и основатель коммуникационного агентства Genius Code Инди Гогохия.

Говоря о пользе подобных мероприятий, Антон Сергеев рассказал, что его бизнес начался 5 лет назад с участия в бесплатном бизнес-форуме, где нашел партнера для развития своего дела. Сейчас же у него 165 танцевальных школ в 32 городах страны, работающих по убер-модели. В планах новый проект, и он не исключает, что может найти партнеров в том числе на форуме «Выше крыши». «Я вообще не беру на работу сотрудников старше себя, то есть старше 26 лет, – заявил Антон Сергеев, – а наиболее эффективны, по моему опыту, люди в возрасте 22-23 лет».

С молодыми предпринимателями нравится работать и Владимиру Волошину. Подрядчики старой формации тормозят бизнес, поэтому сейчас в каждом из своих проектов он взаимодействует с 30-50 стартапами. Вообще, резюмировал он, нам с этой молодежью еще жить в будущем, поэтому надо сейчас влиять на ее развитие.

О том, насколько большое значение для нового поколения имеет интернет и социальные сети, рассказал Вячеслав Малафеев. Его дочь недавно заявила о желании стать блогером, увидев в сети, как 14-летние дети уже зарабатывают на рекламе. «Это я понимаю, как все работает, – отметил Малафеев, – а другим необходимы знания».

Антон Сергеев считает, что лучшая реализация молодежной политики заключается в том, чтобы можно было строить бизнес, вообще не касаясь политики и власти, а взаимодействуя, в первую очередь с бизнесом. «Хотелось бы горизонтального разговора, а не коммуникации сверху вниз», – подчеркнул он. И помочь этому должен приход в политику молодых людей, в том числе за счет конкурсов вроде «Лидеры России» или «Мой город – мои возможности».