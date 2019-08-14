Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +19
$ 65.20р
72.90р
20:13 14.08.2019
Расширенный поиск

Город
14.08.2019 20:00
Печать

Суд снял с выборов команду штаба Навального в "Екатерингофском". Петербургский избирком не стал защищать кандидатов даже после критики ЦИК

Ленинский районный суд 14 августа снял с выборов семерых кандидатов от штаба Алексея Навального в муниципалитет "Екатерингофский". Регистрации уже лишилась почти вся команда, которую штаб выставил в этом округе: двух кандидатов суд снял на прошлой неделе, вопрос о статусе еще двух – в том числе лидера петербургского штаба Навального Александра Шуршева – рассмотрит завтра.

С требованием отменить регистрацию оппозиционных кандидатов в "Екатерингофском" в суды обратились их конкуренты от "Единой России". Основание – одно и то же: якобы активисты принесли документы для выдвижения в муниципальный избирком после того, как положенный по закону срок закончился. Но этот срок своим решением продлила петербургская избирательная комиссия, поскольку муниципалитет объявил выборы тайно, и в первоначально установленный период кандидаты выдвинуться не успели. Сняв с выборов команду Александра Шуршева, суд фактически признал незаконным решение городского избиркома. По тем же самым причинам суд снял с выборов и кандидатов от ЛДПР.

Петербургская избирательная комиссия ни на одно судебное заседание, посвященное снятию кандидатов от штаба Навального, своего представителя не прислала. Утром 14 августа зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев уже раскритиковал петербургский избирком за пассивность. "Не совсем корректно" не участвовать в судебных заседаниях, где оспаривается принятое горизбиркомом решение, отметил Николай Булаев. Он призвал петербургских коллег либо публично признать неправоту, либо отстаивать свою позицию в судах: "Третьего не дано. Все остальное – игра в административный ресурс". 

В городском избиркоме ссылаются на занятость юристов: комиссия выступает ответчиком более чем по сотне исковых заявлений. "Несмотря на то, что к обстоятельствам проведения выборов в "Екатерингофском" привлечено большое внимание, не всегда возможно направить специалиста для участия в заседаниях судов", – указывают в избиркоме.

Выборы в "Екатерингофском" проходят со скандалами. Кандидатам от штаба Навального удалось получить регистрацию только после вмешательства городской комиссии.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Альфа-Банк»
14.08.2019 18:27

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала о банках и финансах Global Finance.
ГК «Полис Групп»
14.08.2019 18:26

ГК «Полис Групп» приступила к благоустройству в ЖК «ПаркЛэнд»

Строительство ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» строит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, переходит в стадию высокой готовности.
«Главстрой Санкт-Петербург»
14.08.2019 13:54

ГУИОН проверил новую школу в ЖК "Северная долина" перед учебным годом

Представители СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») провели техническую инвентаризацию и кадастровые работы на территории общеобразовательной школы по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 3, стр. 1.
ГК «Эталон»
14.08.2019 12:14

Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» снизил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в готовых и строящихся объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ООО «Терминал-Ресурс»
13.08.2019 18:10

Новости с «Царскосельских холмов»

В Пушкинском районе в завершающую стадию входит строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5».
СРО А "Объединение строителей СПб"
13.08.2019 17:58

"Объединение строителей СПб" предложило установить в городе памятник строителям

Профессиональное сообщество строителей выступило в инициативой установки в городе «Памятника строителям Санкт-Петербурга»Первым выступил с предложением Президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров, его поддержали на общем собрании компаний - членов СРО, а позже и городские власти.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 17:57

Италия – самое популярное направление среди клиентов Альфа-Банка

Альфа-Банк проанализировал финансовое поведение своих клиентов, путешествующих за границу.
АО «Строительный трест»
13.08.2019 17:16

Новый коттедж в «Саду времени»

Компания «Строительный трест» вывела в продажу новый объект в составе коттеджного поселка «Сад времени» в Петергофе. Это построенный двухэтажный кирпичный дом общей площадью 286 кв. м с пристроенным гаражом.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»
13.08.2019 17:14

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк с 12 августа снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» теперь приобрести квартиры в новостройке можно по кредитной ставке от 5% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.08.2019 16:40

Банк «Санкт-Петербург» выдаст 1.9 млрд рублей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем открытого конкурса на заключение кредитного договора с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Glorax Development
13.08.2019 16:18

Намыв на Васильевском острове обрел архитектурную доминанту - золотой шпиль

На намывных территориях Васильевского острова появилась своя архитектурная доминанта – золотой шпиль. Как сообщают в компании Glorax Development, установку декоративного элемента завершили 12 августа.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 15:10

Альфа-Банк расширяет ипотечный бизнес в городах России

С начала 2019 года Альфа-Банк открыл 14 ипотечных центров в городах России.