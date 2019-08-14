Суд снял с выборов команду штаба Навального в "Екатерингофском". Петербургский избирком не стал защищать кандидатов даже после критики ЦИК

Ленинский районный суд 14 августа снял с выборов семерых кандидатов от штаба Алексея Навального в муниципалитет "Екатерингофский". Регистрации уже лишилась почти вся команда, которую штаб выставил в этом округе: двух кандидатов суд снял на прошлой неделе, вопрос о статусе еще двух – в том числе лидера петербургского штаба Навального Александра Шуршева – рассмотрит завтра.

С требованием отменить регистрацию оппозиционных кандидатов в "Екатерингофском" в суды обратились их конкуренты от "Единой России". Основание – одно и то же: якобы активисты принесли документы для выдвижения в муниципальный избирком после того, как положенный по закону срок закончился. Но этот срок своим решением продлила петербургская избирательная комиссия, поскольку муниципалитет объявил выборы тайно, и в первоначально установленный период кандидаты выдвинуться не успели. Сняв с выборов команду Александра Шуршева, суд фактически признал незаконным решение городского избиркома. По тем же самым причинам суд снял с выборов и кандидатов от ЛДПР.

Петербургская избирательная комиссия ни на одно судебное заседание, посвященное снятию кандидатов от штаба Навального, своего представителя не прислала. Утром 14 августа зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев уже раскритиковал петербургский избирком за пассивность. "Не совсем корректно" не участвовать в судебных заседаниях, где оспаривается принятое горизбиркомом решение, отметил Николай Булаев. Он призвал петербургских коллег либо публично признать неправоту, либо отстаивать свою позицию в судах: "Третьего не дано. Все остальное – игра в административный ресурс".

В городском избиркоме ссылаются на занятость юристов: комиссия выступает ответчиком более чем по сотне исковых заявлений. "Несмотря на то, что к обстоятельствам проведения выборов в "Екатерингофском" привлечено большое внимание, не всегда возможно направить специалиста для участия в заседаниях судов", – указывают в избиркоме.

Выборы в "Екатерингофском" проходят со скандалами. Кандидатам от штаба Навального удалось получить регистрацию только после вмешательства городской комиссии.