«Трусы и предатели». Уволившийся начальник Приморского УМВД оценил подчиненных, которые публично пожаловались на тонкости службы

В военное время челобитчики-полицейские были бы расстреляны без суда и следствия. Ушедший 14 августа с должности начальника УМВД Приморского района Анатолий Станак охарактеризовал напоследок подчиненных, написавших коллективную жалобу на тяготы службы.

Свою оценку эпистолярному бунту участковых 53-го отдела полиции Станак изложил на прощальной встрече с коллективом Приморского УВМД.

«С какой целью я вас собрал? Во-первых, посмотреть всем в глаза и сказать спасибо большое за службу, – начал издалека полковник. – Я принял решение уйти на заслуженный отдых. Сегодня написал рапорт. Не жалоба какая-то [стала причиной увольнения]. Если хотите мое личное мнение... те, кто написал жалобу, это не то что предатели, во время войны их бы расстреляли без суда и следствия. Трусы и, как бы ласково сказать... не то что в разведку – с ними вообще нельзя службу нести», – поделился Станак с публикой.

По мнению полковника, жалобщики подставили под удар весь коллектив Приморского УМВД. Но не его самого, так как решение уйти с должности Станак, по его словам, принял давно.

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При менее эмоциональном разборе ситуации полковник предположил, что группа участковых специально выждала, пока он будет в отпуске.

«И еще так низко и подло выложили [жалобу] в СМИ, – продолжил оратор. – Со ссылкой на приказ, по которому ни главк, ни МВД не знают, как работать. Хотя [сами] знают, что все приказы нарушены. Не придя ни к кому из руководителей управления. Пришли бы и сказали причины. Можно подумать, кому-то отказывали. Стыдоба и позорище».

В начале августа 12 участковых 53-го отдела полиции подписали жалобу о невыносимых условиях службы. Их фамилии – Мирзоев, Русаев, Толпекин, Акопов, Кузьмина, Герасимов, Мельников, Дмитриев, Виролайнен, Крупенина, Пронин, Иванова.