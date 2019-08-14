Фрунзенский радиус готовят для показа москвичам и Беглову. На стройплощадке не все идет гладко

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в компании высокопоставленных гостей из Москвы проинспектирует готовность достраивающихся станций Фрунзенского радиуса 21–22 августа. «Метрострой» спешно готовит площадку для приезда исполняющего обязанности градоначальника.

Как сообщили собеседники «Фонтанки», знакомые с положением дел на продолжении фиолетовой линии метро, с завершением строительства станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» есть некритичные трудности, как, например, небольшая нехватка материалов и оборудования. Для одной из станций не хватило 3 кондиционеров, есть определенная проблема с дверями, а также с трубами.

Реальные опасения у руководства «Метростроя» вызывают темпы вывоза грунта, а также мусора, скопившегося на стройплощадке. Перед рабочими поставлена задача «вылизать» станции к 20 августа – в этот день накануне приезда высоких чинов Фрунзенский радиус может быть проверен Федеральной службой охраны.

Напомним, что открытие всех трёх станций запланировано на 1 сентября, 19 июля по участку линии прошел пробный поезд. Однако врио губернатора Александр Беглов уже намекнул на то, что и этот дедлайн может быть сорван.

Справка: Первоначально три станции метро городские власти обещали сдать в декабре 2017 года. Потом время Х изменилось на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван. После этого выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой, и по коричневой линии. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время.