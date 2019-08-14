Медведев: Постараемся свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из «Зенита»

Сбербанк с 12 августа снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» теперь приобрести квартиры в новостройке можно по кредитной ставке от 5% годовых.