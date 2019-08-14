Медведев: Постараемся свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из «Зенита»
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с переговорами о новом контракте нападающего Артёма Дзюбы.
«Постараемся свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. Скоро начнем переговоры о новом контракте. Будем обсуждать ситуацию с Александром Кокориным, когда он выйдет на свободу», – цитирует Медведева «Радио Зенит».
Напомним, контракт с Дзюбой истекает летом 2020 года.