Очевидец пожара на Народного Ополчения оценил отзывчивость прохожих и выдержку сотрудника ГИБДД

О незаметных, но незаменимых проявлениях благородства при тушении сильного пожара на проспекте Народного Ополчения рассказывает читатель «Фонтанки» Олег, оказавшийся в то время неподалёку. Он отметил поступок очевидцев и работу ГИБДД.

Около разгорающегося павильона запчастей были припаркованы автомобили – их спасли прохожие. «Пошёл посмотреть, там уже огонь. Машинка чья-то – Mazda – стоит. Подумал, надо бы её отогнать, но народ уже сообразил, оттолкал. Потом джип – подцепили и отогнали дальше», – пишет Олег. И призывает автомобилистов оставлять за лобовым стеклом номер своего мобильного телефона.

«ДПС, на мой взгляд, сработала качественно и оперативно. Особенно выделил бы гаишника, который стоял на получение в сторону Лигово (на фото его нет). Он и автобусам помогал, именно помогал, развернуться», – отмечает наш читатель.

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А вот ехавшие мимо автомобилисты уважения у Олега не вызывали. Инспектору ГИБДД пришлось даже отойти дальше от места перекрытия движения, «поскольку большинство водятлов, к сожалению, то ли боялись развернуться через сплошную, то ли принципиально ехали до упора, не замечая машины ДПС, перекрывшей дорогу, и утыкаясь в гаишника, который уже давно-давно палкой показывал: «Разворачивайтесь!».

«Честно, у меня на его месте уже рука бы отвалилась, – признаётся Олег. – Понятно, кто-то растерялся, занервничал, но уж очень таких много было – и не из девушек или пенсионеров».

Напомним, по данным городского ГУ МЧС, ангар и одноэтажный павильон на проспекте Народного Ополчения, 28, загорелись 14 августа около 13:50. Огонь охватил 400 квадратных метров, пожар тушили по второму номеру. К 16:13 открытое горение было ликвидировано, в 16:14 номер пожара понижен до первого. Передвижная химико-радиометрическая лаборатория взяла пробы воздуха на месте пожара, пока показатели в норме.