БЦ «Ленинград» на Васильевском тушат больше 150 пожарных. Распространение огня остановлено

Пожар в бизнес-центре на Васильевском острове в Петербурге, разгоревшийся вечером 14 августа, локализован. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало, огонь повредил крышу.

Как сообщили в ведомстве, в 18:40 ранг пожара на Малом проспекте Васильевского острова понизили до номера 1-бис. Распространение пламени остановили на отметке в 600 квадратных метров. Обгорели чердак и кровля, которая просела на площади в 300 квадратных метров.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», – добавили в МЧС. Пожарные расчёты продолжают стягивать к бизнес-центру. В тушении задействованы уже 157 сотрудников, подъезды к «Ленинграду» занимают сорок машин.

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Пожар в БЦ разгорелся в среду около пяти вечера. Огонь охватил крышу и начал быстро распространяться. По словам очевидцев, сотрудников эвакуировали из горящего здания, работников соседних БЦ распустили по домам. Жители района жалуются на запах гари и дымовую завесу.

В МЧС сообщили, что четырёхэтажный «Ленинград» ещё до приезда пожарных покинули 550 человек. Последние этажи, как отмечалось, пустуют после ремонта. Бизнес-центр занимают арендаторы, судя по открытым данным, большинство фирм занимают первый и второй этажи.