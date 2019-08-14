Имидж – ничто, жажда – всё. Петербуржец получил реальный срок за похищенную из магазина «Фанту»

В Петербурге к реальному сроку лишения свободы приговорили налётчика на продуктовый магазин. На преступление толкнула жажда, не дать засохнуть помог пистолет. Сигареты мужчина стрелял с не меньшей дерзостью.

О приговоре Александру Зюсько 14 августа сообщает городская прокуратура. Василеостровский райсуд суд признал его виновным в разбое с применением предмета, использованного в качестве оружия. Жертвой стал ассортимент магазина «Дикси», куда мужчина наведался с пневматическим газобалонным пистолетом.

Установлено, что Зюсько стрелял в воздух и направлял пистолет в сторону кассира, обещая насилие. По всей видимости, налётчик страдал от обезвоживания – из многообразия товаров он выхватил бутылку «Фанты» объёмом 0,5 литра и сбежал.

Суд оценил разбойный способ удовлетворения жажды в 2,5 года в колонии строгого режима. Подробности исправления в застенках должны быть ещё свежи в памяти. В мае 2019 года Калининский суд приговорил Зюсько к году и 9 месяцам в колонии общего режима за нападение на прохожих в апреле этого года.

Тогда Зюсько привлекла пачка сигарет, не пожелавший с ней расстаться владелец получил несколько ударов кулаком в лицо. Нападавший в дополнение к сигаретам попытался было потребовать наличные и телефон, но был задержан. В суде он признал вину.