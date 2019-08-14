«Даудов подошел к рефери, чтобы обезопасить его». РФС прокомментировал инцидент в Грозном

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дал оценку скандальному матчу 5-го тура «Ахмат» – «Спартак» (1:3). По ходу игры, которая проходила в столице Чечни, в адрес судьи Алексея Сухого по громкой связи звучали оскорбления, а уже после матча президент грозненской команды Магомед Даудов схватил за руку рефери и увел в подтрибунное помещение.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца, за оскорбление судьи (в микрофон кричали: «Судья – козел») «Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей, за нахождение Даудова в технической зоне у кромки поля – на 15 тысяч рублей, за выбрасывание на поле со стороны болельщиков бутылок – на 50 тысяч рублей. Кроме того, главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов получил штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что покидал пределы технической зоны. Таким образом, в общей сложности клуб оштрафован на 235 тысяч рублей.

По поводу той ситуации, когда Даудов схватил за руку рефери, в КДК заявили, что СМИ неправильно оценили действия президента чеченского клуба.

«Дело в том, что нужно взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Публика, недовольная происходящим, начала бросать на поле бутылки. Даудов специально подошел к Сухому, чтобы обезопасить его. В подтрибунном помещении охрана сопроводила бригаду до судейской комнаты, никаких агрессивных действий и давления не было. Показания Сухого, Даудова и комиссара матча совпадают», – подчеркнул Григорьянц.