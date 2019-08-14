Разметка не для всех. Дерзость маленького каршеринга попала на видео

Кадр из видео в vk.com/unreleased_dtp

После сегодняшнего ДТП с каршеринговой машиной на Лиговском проспекте (а также после вчерашних каршерингов в столбах) эта видеозапись выглядит особенно возмутительно.

14 августа вскоре после полудня, примерно в то же время, когда юный пользователь «Делимобиля» на Лиговке переворачивал «Ларгус» в припаркованный брендированный «Смарт», другой «Смарт» – оператора YouDrive – попал на камеру очевидца, лихо выезжая на проспект Обуховской Обороны с левой полосы направо. Под Володарский мост он входил уже по разделительной полосе, проезд по которой запрещён, и, объехав очередь перед светофором, втиснулся первым. (Кстати, под Володарским мостом, но с другой стороны Невы, сегодня утром случилась довольно сильная авария.) Возмущённый автор видео выложил его в «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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На Лиговке, напомним, у пользователя каршеринга не удался поворот налево. По словам очевидцев, после аварии он пытался сбежать, но был пойман.

Вообще же в народе бытует мнение о неаккуратности водителей каршеринговых машин. ГИБДД некоторое время назад тоже обратила внимание на эту категорию автомобилистов.