«Орехово-Зуево» у Крыма сразилось с противокорабельным "Бастионом". Победила дружба

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» и боевые расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бастион» провели учение с выполнением электронных пусков ракет по морской и береговым целям, сообщило 14 августа Минобороны России.

По замыслу учения дивизионам комплексов «Бастион» необходимо обнаружить и поразить корабль «противника», а экипажу МРК – отразить ракетные удары береговых комплексов и ответным пуском ракетного оружия «уничтожить» позиции ракетчиков.

"По итогам разыгранного учебного боя личный состав боевых постов ПВО МРК «Орехово-Зуево» отразил ракеты береговых комплексов, а выпущенные в ответ по позициям «Бастиона» ракеты были уничтожены расчётами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», прикрывающего позиции противокорабельных ракетных комплексов", – сообщают в МО РФ.

Учебный бой был проведён с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия, уточняют в военном ведомстве.

"Анализ проведённого учения показал способность вести эффективную оборону как кораблями, так и береговыми ракетными комплексами Черноморского флота в условиях применения современных видов вооружения", – делают вывод в Минобороны России. Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) Черноморского флота (ЧФ).