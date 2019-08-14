ГК «Полис Групп» приступила к благоустройству в ЖК «ПаркЛэнд»

ГК «Полис Групп»

Строительство ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» строит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, переходит в стадию высокой готовности.

В настоящее время на объекте ведется благоустройство внутреннего пространства двора: выполняются работы по прокладке пешеходных дорожек, устройству газонов, подготовке мест для установки детских площадок и зон отдыха. На 50% выполнены работы по уличному освещению.

Кроме этого, на 70% выполнена предчистовая отделка квартир, завершаются кровельные работы, фасадные работы, а также остекление балконов и лоджий.

ЖК «ПаркЛэнд» возводится в одной из лучших локаций в Кудрово, рядом с парком Оккервиль в пешей доступности до метро «Ул. Дыбенко». Для жителей комплекса предусмотрен собственный выход в парковую зону. Архитектурное решение внешней части жилого комплекса выполнено по проекту архитектурного бюро «Юкки Тикканена» (Финляндия). За счет природного орнамента здание гармонично вписывается в окружающий пейзаж.

Окончание строительства запланировано на 2 квартал 2020 года. Строительство ведется с опережением графика. Общая готовность объекта в настоящее время составляет 78%.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents