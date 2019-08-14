Костин не увидел роста стоимости стройки от перехода на эскроу-счета

Глава банка ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным 14 августа заявил, что переход строительной отрасли на эскроу-счета и проектное финансирование не приводят к удорожанию строительства. Стенограмма разговора приводится на официальном сайте президента России.

«Работа идёт, и, что мне кажется позитивным, мы видим, что это не приводит к удорожанию строительства. Поэтому я думаю, что мы справимся с этой задачей. Пока проблем не вижу, честно говоря, в этой области», – заявил Костин.

Отметим, что вывод главы ВТБ противоречит прогнозам как самих застройщиков, так и экспертов отрасли. С 1 июля 2019 года вступили в силу поправки в федеральный закон №214 о долевом строительстве. Теперь средства дольщиков будут зачисляться на специальные эскроу-счета, снять оттуда деньги застройщики смогут только после сдачи объекта. В свою очередь, возводить жилье игрокам рынка придется за счет банковских кредитов или собственных средств.