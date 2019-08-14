Ту-95МС вновь полетали над Арктикой и Северной Атлантикой. Норвежские ВВС в курсе

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей, сообщает Минобороны России 14 августа.

"Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", – добавлено в сообщении.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", – напомнили в МО РФ.

Стоит отметить, что сегодня же ведомство сообщило о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь, а накануне британское минобороны заявило о том, что истребители Eurofighter Typhoon британских ВВС перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142 над Северной Атлантикой, уточняя, что это произошло 12 августа. Минобороны же сообщало о том, что в этот день полёты там выполняли два Ту-95МС.