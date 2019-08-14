Неудавшийся депутат Мосгордумы Янкаускас получил еще один арест

Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в том, что он призывал граждан принять участие в несогласованной акции 3 августа.

Янкаускас получил девять суток административного ареста. Об этом 14 августа «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе столичного суда.

Первый раз муниципального депутата арестовали 29 июля. За участие в несанкционированной акции 27 июля он получил 9 суток ареста. В день освобождения, 5 августа, его повторно задержали, дав еще десять суток за акцию 14 июля. 13 августа его опять задержали на выходе из спецприемника.

Адвокат Янкаускаса настаивает, что никаких заявлений его подзащитный публиковать не мог, так как находился в суде и спецприемнике. Сторона защиты потребовала установить, кто мог публиковать призывы участвовать в массовой акции от имени депутата.

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Константин Янкаускас был среди тех, кому Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

В последние недели по субботам в Москве регулярно проходят согласованные или несанкционированные выступления сторонников допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которые сопровождают массовые задержания граждан. Следственный комитет расследует уголовное дело о массовых беспорядках. Госдума в понедельник, 19 августа, проведёт специальное заседание о «вмешательстве во внутренние дела РФ». Глава ЦИК Элла Памфилова не считает необходимым переносить выборы на более поздний срок.