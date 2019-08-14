В Петербурге разведут «ленивый» мост

В ночь на пятницу в Санкт-Петербурге поднимут крылья не семь мостов, как обычно, а восемь.

Гренадерский мост через Большую Невку будет разведён в ночь с 15 на 16 августа с 1:30 до 4:30, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест». Этот мост, как и его соседи, Сампсониевский и Кантемировский, разводят довольно редко, по предварительной заявке за двое суток.

Еженощно же эту процедуру проходят семь мостов через Неву и Большую Неву. Так будет и предстоящей ночью, с 14 на 15 августа.