Из горящего БЦ «Ленинград» на Васильевском эвакуировали 550 человек. Частично обрушилась кровля, ранг пожара снова повышен

Больше сотни пожарных спасают от огня бизнес-центр на Васильевском острове в Петербурге, загоревшийся 14 августа. Пока укротить пожар не удаётся, пламя продолжает захватывать крышу.

Как сообщили в городском МЧС, в 17:52 частично обрушилась кровля БЦ «Ленинград» на Малом проспекте Васильевского острова. Ранг пожара повысили до третьего из пяти номеров сложности. Площадь возгорания за час увеличилась втрое.

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«Горение кровли и чердачного помещения, на площади 600 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 550 человек», – добавили в МЧС. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, верхние этажи четырёхэтажного здания недавно ремонтировались и сейчас не эксплуатируются.

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На месте продолжают работать 135 пожарных. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение по Малому проспекту В.О. перекрыто от 19-й до 25-й линии.

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БЦ «Ленинград» состоит из нескольких офисных, производственных и складских корпусов и занимает площадь примерно в 22 тысячи квадратных метров. О пожаре там сообщили около пяти вечера.