Легковушка улеглась на деревья в токсовских лесах. На помощь пришли пожарные

Пожарные спасли пострадавшего в аварии под Токсово 14 августа.

Как сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское» в своём сообществе «ВКонтакте», в 16:08 поступило сообщение о ДТП в посёлке Рапполово Токсовского района Ленобласти. Автомобиль с петербургскими номерами вылетел в кювет и опрокинулся на бок. Других участников в ДТП не было.

На место происшествия выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Его сотрудники деблокировали пострадавшего и передали его медикам Скорой помощи.