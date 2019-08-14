Депардье во Франции атаковали журналисты. Россиянин вынужден был сбежать с театрального фестиваля

Французский актер покинул театральный фестиваль в городе Раматюэле, куда были приглашены Эммануэль Макрон и Николя Саркози, так как организаторы нарушили его «комендантский час на общение со СМИ».

«Жерар Депардье приезжал на фестиваль в Раматюэле, чтобы петь песни Барбары (Моники Андре Серф). Смущенный присутствием камер, монстр кино покинул событие в ярости после некоторой перепалки», – сообщает 14 августа издание Le Figaro.

« Ma plus belle histoire d’amour...c’est vous » Depardieu chante Barbara ?? #FestivalDeRamatuelle pic.twitter.com/XsY4wVJiGv — Carine Galli (@CarineGalli) 11. August 2019

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Команда фестиваля была поставлена в известность, что покинувший Францию в 2013 году артист хочет обойтись «видео и фотографий», так как у него «комендантский час на общение со СМИ». Тем не менее журналисты подкараулили его и набросились с вопросами.

«Это какое-то безумие. Они меня разозлили! Чья это камера? Мне это не нужно. Меня не предупредили», – заявил гражданин России и покинул мероприятие.

Напомним, что Жерар Депардье получил гражданство России в 2013 году, указ о чем подписал президент Владимир Путин. Зарегистрировали новоиспеченного россиянина в столице Мордовии Саранске, где ему предоставили жилье. Однако жить там он не захотел и уехал в Бельгию. Во время отсутствия Депардье попал в российском регионе в список должников по налогам.