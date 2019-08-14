Петербургский международный экономический форум в 2020 году пройдет 3–6 июня

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2020 году пройдет с 3 по 6 июня, говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года #ПМЭФ2020 https://t.co/YKnhtjbJdb pic.twitter.com/uFo1dd2FjG — ПМЭФ (@forumspbru) 14. August 2019

"Четвертый год подряд мы наблюдаем беспрецедентный рост количества и уровня представительства участников ПМЭФ – за этот период численность гостей форума выросла на 60%. Это, безусловно, говорит о статусе форума, о его значении как ведущей международной площадки для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики и политики, – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. – Уверен, что в 2020 году форум укрепится в этом статусе, привлечет представителей новых мировых центров силы для обсуждения вопросов глобального развития".

В 2019 году ПМЭФ собрал более 19 тыс. участников из 145 стран мира. В ходе форума было подписано 745 соглашений на общую сумму более 3 трлн рублей.