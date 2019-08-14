На Васильевском горит бизнес-центр «Ленинград». На помощь пожарным пришла погода

Загоревшаяся крыша сократила рабочую среду сотрудникам бизнес-центра на Васильевском острове в Петербурге. Пожар тушат по второму номеру сложности, огонь распространился на 200 квадратов.

О возгорании в БЦ «Ленинград» на Малом проспекте В. О., 58, сообщили в группе « ДТП и ЧП Санкт-Петербург». К пяти вечера над четырёхэтажным зданием поднимался дым, огонь разгорался на кровле. На крыше, по словам очевидцев, работают пожарные, тушить пламя помогает ливанувший дождь.

В городском МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Горят чердак и кровля здания.

БЦ «Ленинград» занимает площадь примерно в 22 тысячи квадратных метров и состоит из нескольких офисных, производственных и складских корпусов. Большинство офисов сдаётся в аренду.