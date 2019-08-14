На заборе написано. Послушайте, какая музыка увековечена в сквере, ожидающем памятник Виктору Цою

Сквер, где планируют поставить памятник Виктору Цою, украсили клумбой-гитарой и обнесли забором с изображением нотного стана. Оба элемента благоустройства как будто готовят горожан к тому, что здесь вот-вот появится долгожданная статуя лидера группы «Кино».

Ни одна деталь не может быть случайной. Поэтому мы озвучили мелодию, запечатленную на декоративной ограде, в надежде угадать в ней какую-нибудь песню культового автора. Послушайте, как это звучит:

Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"