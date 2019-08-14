Президент Финляндии с нетерпением ждёт Путина

Президент Финляндии Саули Ниинистё ожидает, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным во время его рабочего визита состоится много "интересных и полезных дискуссий". Об этом он написал 14 августа в Twitter, за неделю до саммита.

Odotan mielenkiintoisia ja hy?dyllisi? keskusteluja presidentti Putinin kanssa keskiviikkona 21. elokuuta Helsingiss?: https://t.co/pgNCY8GbVY pic.twitter.com/lyMLgZ36rP — Sauli Niinist? (@niinisto) 14. August 2019

"Я с нетерпением жду интересных и полезных дискуссий с президентом Путиным в среду, 21 августа, в Хельсинки", – отметил Ниинистё.

Как сообщает телерадиокомпания Yle, в минувший вторник во время поездки на Аландские острова финский президент, комментируя предстоящие переговоры с российским коллегой, заявил, что для лидеров двух стран "не существует никаких запретных тем для обсуждений".

Как сообщила канцелярия президента Финляндии, Владимир Путин приедет с рабочим визитом в Хельсинки 21 августа. Президенты соседних стран проведут официальные переговоры.