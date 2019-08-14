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Финансы
14.08.2019 17:04
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Путин рассказал об ожиданиях по ипотечной ставке

 

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке на фоне сокращения инфляции. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля 14 августа.

«Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — заявил Путин в ответ на прогноз  Костина по снижению ипотечных ставок до конца года.

Костин сообщил главе государства о том, что в июне текущего года средняя стоимость ипотеки в ВТБ составила 9,9% и что «ставки пойдут вниз до конца года» в связи со снижением ключевой ставки.

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По словам главы ВТБ, за первое полугодие ипотечный портфель банка увеличился примерно на четверть по сравнению с прошлым годом — на 300 млрд рублей, «это 120–130 тысяч новых кредитов».

«Ипотека чувствует себя хорошо», «никаких "мыльных пузырей" мы тут не видим», добавил глава ВТБ.

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