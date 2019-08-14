В ЖК «Капитал» к концу года сдадут два дома и детский садик

До конца года в ЖК «Капитал» в Кудрово будет сдан предпоследний лот, состоящий из двух разноэтажных жилых корпусов на 1 205 квартир и встроенно-пристроенного детского садика.

Компания «Строительный трест»

ЖК «Капитал» – это масштабный проект комплексного освоения территории на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 2008 года компания «Строительный трест» построила на этой территории площадью 25 га почти полмиллиона квадратных метров недвижимости. Большинство домов в квартале уже сдано и заселено, параллельно продолжается строительство новых лотов в северной части Кудрово.

Компания «Строительный трест»

Для застройщика проекта – компании «Строительный трест»– это был первый крупный проект КОТ. Комплексное освоение территории началось более 10 лет назад, и в 2019 году должен быть сдан предпоследний лот 7-21, а в 2021-м – последний восьмой лот. Им станет 27-этажный жилой комплекс «Архитектор» с подземным паркингом. ЖК входит в состав «Капитала» и логически завершает весь проект. Он рассчитан на 869 квартир, среди которых нет ни одной студии. В доме, архитектура которого напоминает лист клевера, 467 однокомнатных, 202 двухкомнатных и 200 трехкомнатных квартир. Их метраж – от 37 до 93 кв. м, а средняя площадь жилья в «Архитекторе» почти 60 кв. м. Здесь можно найти квартиры с большими кухнями-гостиными, панорамным остеклением, двумя лоджиями или окнами в санузлах.

Компания «Строительный трест»

«Строительный трест» акцентирует внимание – он строит жилье в квартале для жизни семей, а не для кратковременной сдачи в аренду. Именно поэтому здесь нет такого малогабаритного формата, как студии. Семьям, планирующим переезд в Кудрово, стоит внимательно изучить предложение в «Капитале» и «Архитекторе». Прежде всего, это проекты качественного комфорт-класса. Все дома построены и продолжают строиться из кирпича, что особенно ценно, так как полностью кирпичных объектов в настоящее время строится мало. Толщина внешних стен здесь достигает 770 мм.

Компания «Строительный трест»

Архитектура «Капитала» вдохновлена внешним обликом Московского района 30-40-хх годов XX века. Ансамбль жилого комплекса состоит из нескольких разновысотных кирпичных домов, эффектно выделяющихся как со стороны города, так и со стороны КАД. Высотные корпуса создают монументальный образ с оригинальными декоративными элементами, украшениями кровли и эффектной подсветкой фасадов. А каскадная архитектура первой очереди строительства обеспечивает жителям «Капитала» живописный вид на парк и реку Оккервиль.

Компания «Строительный трест»

Все входы в парадные выполнены без ступеней, с уровня земли, что особенно удобно родителям с колясками, велосипедистам и любым маломобильным группам. Для детей в каждом дворе «Капитала» – современные комфортабельные детские площадки с мягким покрытием.

Кудрово давно стало крупным населенным пунктом – в прошлом году ему был присвоен статус города, инфраструктура продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Помимо магазинов, кафе, ресторанов, медицинских и ветеринарных клиник, здесь работают спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной, а рядом открыт крупный ТРК. Из образовательных объектов в квартале построена школа на 1600 учеников с 60 классами, двумя спортивными и одним хореографическим залами, бассейном, футбольным полем и хоккейной коробкой, уже несколько лет действует интерактивное детское развивающее кафе. Сегодня в «Капитале» продолжается строительство двух детских садов. Один из них «Строительный трест» возводит в составе лота 7-21. Он должен быть введен в эксплуатацию в конце этого года – сейчас в нем идут отделочные работы. Второй детский сад на 295 мест строится по федеральной программе «Стимул».

Поблизости центр притяжения для всего Кудрово – парк Оккервиль, большая зеленая зона площадью 10 га. Парк благоустроили силами «Строительного треста» и «Отделстроя». Здесь созданы зоны отдыха, проложены велосипедные и прогулочные дорожки, так что можно выбираться на прогулку, устраивать пикники всей семьей.

Компания «Строительный трест»

Для тех жителей «Капитала», которые пользуются общественным транспортом, автобусная остановка расположена на Ленинградской улице, а метро «Улица Дыбенко» находится в 10 минутах от квартала. Для автомобилистов рядом выезд на КАД и улица Дыбенко, проходящая до Дальневосточного проспекта. Для большего комфорта местных жителей скоро появится вторая скоростная дорога – ВСД, также в перспективе строительство станции метро «Кудрово».

Справка о компании Компания «Строительный трест»

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/