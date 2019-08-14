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Бизнес-трибуна
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14.08.2019 10:00
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В ЖК «Капитал» к концу года сдадут два дома и детский садик

До конца года в ЖК «Капитал» в Кудрово будет сдан предпоследний лот, состоящий из двух разноэтажных жилых корпусов на 1 205 квартир и встроенно-пристроенного детского садика.

В ЖК «Капитал» к концу года сдадут два дома и детский садик

Компания «Строительный трест»

ЖК «Капитал» – это масштабный проект комплексного освоения территории на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 2008 года компания «Строительный трест» построила на этой территории площадью 25 га почти полмиллиона квадратных метров недвижимости. Большинство домов в квартале уже сдано и заселено, параллельно продолжается строительство новых лотов в северной части Кудрово.

Компания «Строительный трест»
Компания «Строительный трест»

Для застройщика проекта – компании «Строительный трест»– это был первый крупный проект КОТ. Комплексное освоение территории началось более 10 лет назад, и в 2019 году должен быть сдан предпоследний лот 7-21, а в 2021-м – последний восьмой лот. Им станет 27-этажный жилой комплекс «Архитектор» с подземным паркингом. ЖК входит в состав «Капитала» и логически завершает весь проект. Он рассчитан на 869 квартир, среди которых нет ни одной студии. В доме, архитектура которого напоминает лист клевера, 467 однокомнатных, 202 двухкомнатных и 200 трехкомнатных квартир. Их метраж – от 37 до 93 кв. м, а средняя площадь жилья в «Архитекторе» почти 60 кв. м. Здесь можно найти квартиры с большими кухнями-гостиными, панорамным остеклением, двумя лоджиями или окнами в санузлах.

Компания «Строительный трест»
Компания «Строительный трест»

«Строительный трест» акцентирует внимание – он строит жилье в квартале для жизни семей, а не для кратковременной сдачи в аренду. Именно поэтому здесь нет такого малогабаритного формата, как студии. Семьям, планирующим переезд в Кудрово, стоит внимательно изучить предложение в «Капитале» и «Архитекторе». Прежде всего, это проекты качественного комфорт-класса. Все дома построены и продолжают строиться из кирпича, что особенно ценно, так как полностью кирпичных объектов в настоящее время строится мало. Толщина внешних стен здесь достигает 770 мм. 

Компания «Строительный трест»
Компания «Строительный трест»

Архитектура «Капитала» вдохновлена внешним обликом Московского района 30-40-хх годов XX века. Ансамбль жилого комплекса состоит из нескольких разновысотных кирпичных домов, эффектно выделяющихся как со стороны города, так и со стороны КАД. Высотные корпуса создают монументальный образ с оригинальными декоративными элементами, украшениями кровли и эффектной подсветкой фасадов. А каскадная архитектура первой очереди строительства обеспечивает жителям «Капитала» живописный вид на парк и реку Оккервиль.

Компания «Строительный трест»
Компания «Строительный трест»

Все входы в парадные выполнены без ступеней, с уровня земли, что особенно удобно родителям с колясками, велосипедистам и любым маломобильным группам. Для детей в каждом дворе «Капитала» – современные комфортабельные детские площадки с мягким покрытием.

Кудрово давно стало крупным населенным пунктом – в прошлом году ему был присвоен статус города, инфраструктура продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Помимо магазинов, кафе, ресторанов, медицинских и ветеринарных клиник, здесь работают спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной, а рядом открыт крупный ТРК. Из образовательных объектов в квартале построена школа на 1600 учеников с 60 классами, двумя спортивными и одним хореографическим залами, бассейном, футбольным полем и хоккейной коробкой, уже несколько лет действует интерактивное детское развивающее кафе. Сегодня в «Капитале» продолжается строительство двух детских садов. Один из них «Строительный трест» возводит в составе лота 7-21. Он должен быть введен в эксплуатацию в конце этого года – сейчас в нем идут отделочные работы. Второй детский сад на 295 мест строится по федеральной программе «Стимул». 

Поблизости центр притяжения для всего Кудрово – парк Оккервиль, большая зеленая зона площадью 10 га. Парк благоустроили силами «Строительного треста» и «Отделстроя». Здесь созданы зоны отдыха, проложены велосипедные и прогулочные дорожки, так что можно выбираться на прогулку, устраивать пикники всей семьей.

Компания «Строительный трест»
Компания «Строительный трест»

Для тех жителей «Капитала», которые пользуются общественным транспортом, автобусная остановка расположена на Ленинградской улице, а метро «Улица Дыбенко» находится в 10 минутах от квартала. Для автомобилистов рядом выезд на КАД и улица Дыбенко, проходящая до Дальневосточного проспекта. Для большего комфорта местных жителей скоро появится вторая скоростная дорога – ВСД, также в перспективе строительство станции метро «Кудрово».

Справка о компании Компания «Строительный трест»

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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