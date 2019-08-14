Он улетел, но обещал вернуться. Директор ФБК Навального неожиданно для себя оказался на свободе и покинул столицу

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов был освобожден после 15 суток ареста, несмотря на то, что Мещанский суд столицы назначил ему наказание в еще 10 суток. О том, почему активиста не доставили в спецприемник, Жданов написал в Facebook, там же он признался в том, что уже находится за пределами первопрестольной, а возможно и РФ, и хорошо кушает.

«Я, конечно, подождал у ворот Люберецкого спецприемника, что меня повезут в спецприемник №2 отбывать арест дальше. Но ехать самому в спецприемник, согласитесь, было глупо. Нигде ещё не прописано, что люди должны сами себя арестовывать», – так 14 августа Жданов объяснил свое нахождение на свободе.

Он напомнил, что 29 июля суд в Зеленограде арестовал его на 15 суток, которые он отбывал за участие в несанкционированной акции протеста 27 июля. За несколько дней до выхода на свободу Мещанский суд Москвы назначил Жданову еще 10 суток ареста за организацию митинга. 11 августа его выпустили и дали справку об освобождении.

«И тут я должен поблагодарить то ли случай, то ли Мещанский ОВД, то ли суд, то ли всех сразу <...> У меня есть справка об освобождении, я даже формально ничего не нарушил», – написал руководитель ФБК.

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Поток искренних признаний от Жданова, впрочем, на этом не иссяк. Не арестованный оппозиционер признался в том, что уже покинул пределы Москвы и, судя по всему, государства. Хотя, как это случилось и почему, все же раскрывать подписчикам не стал. Но на всякий случай пообещал вернуться.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты прошла в Москве 27 июля и побила рекорд по задержаниям. В МВД очертили количество участников как «более 3,5 тысячи». В автозаки официально попали 1074 человека. Прокуратура столицы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов, которых считает организаторами акций. СК задерживает также и рядовых участников. По последним данным, участники несанкционированного митинга 27 июля получили 330 штрафов и 88 арестов.