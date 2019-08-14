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Город
14.08.2019 16:40
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В отставку подал глава управления МВД самого населенного района Петербурга. Формально это не связано с бунтом его подчиненных

Полковник полиции Станак ушел из кабинета начальника УМВД Приморского района. Незадолго до собственного решения, его подчиненные обратились наверх с коллективной жалобой на невыносимые условия службы. Также «Фонтанка» сообщает, что чуть ранее покинул свое кресло и начальник УМВД Колпинского района, а последнее время в ГУ МВД все больше слухов о Хлусове. Но не руководителе полицейских во Фрунзенском районе.

По информации нашего издания, 14 августа, около 15 часов, руководителям главка официально сообщили, что начальник УМВД Приморского района полковник полиции Анатолий Станак написал рапорт на пенсию с формулировкой «по собственному желанию». 

Несмотря на текст, «Фонтанка» напоминает о своей недавней публикации начала августа, в которой рассказывалось, о чем сообщили сотрудники 53-го отдела полиции Приморского района новому руководству главка. Наиболее эмоциональными примерами можно считать слова, как их заставляют на свои деньги кормить задержанных и даже оплачивать штрафы. 

По данным «Фонтанки», в данный момент продолжается проверка по их коллективному обращению, так что говорить, что полковник Станак ушел из органов на основании выводов, – нельзя. Тем не менее напомним, что впервые в истории петербургской полиции десятки сотрудников открыто подписываются фактически под обвинением своего руководства. 

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На данный момент место первого полицейского в самом большом по населению районе Петербурга вакантно. В связи с этим предсказуемо по рядам сотрудников пошли разговоры о новом руководителе. Так, всплыла фамилия Хлусов. Однако это не Николай Хлусов, который, как известно, является начальником УМВД Фрунзенского района, а его родной брат-близнец Михаил. Последний до недавнего времени занимал должность замначальника Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД, но все же был выведен за штат, а на его место назначили сотрудника из Москвы. 

Здесь необходимо подчеркнуть: несмотря на то, что миграционное ведомство не рождает ярких новостей, как, например, их коллеги из оперативных служб, за места там идет скрытая, но наиболее плотная борьба. Даже если взглянуть на масштаб строительства в Петербурге и Ленобласти, а потом проанализировать суммы, которые платят миллионы мигрантов за патенты, обучение, медицинское освидетельствование, можно представить, рядом с какой экономикой стоит управление миграцией.

Что касается самого Михаила Хлусова, то, по данным «Фонтанки», его вряд ли назначат на столь знаковый район, как Приморский. Говорят, что ему прочат чуть ли не дальний в Ленобласти, на который он вряд ли согласится.
Кстати, на днях аналогичный рапорт по собственному желанию написал и начальник УМВД Колпинского района полковник полиции Андрей Климовский. 

Если же считать смены на районном уровне, таким образом, с начала перестройки – прихода новой команды – это уже три ушедших полковника. Первым, как сообщала «Фонтанка», был начальник Центрального района. Но то случилось в начале июня.

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