Меньше трёх не собираться, бинокли выкладывать. Уроки иностранного от Минобрнауки всполошили ученых и Пескова

Страшиться мобильных телефонов, чуть что – идти к начальству за разрешением и не забывать брать с собой верного товарища. Минобрнауки рассказало ученым, как им строить отношения с иностранными коллегами.

felixioncool/pixabay.com

О приказе министерства, который в июле разошелся по его подведам, соцсети и СМИ загудели накануне, а газета «Троицкий вариант» выложила текст документа. Смысл рекомендаций чиновников для ученых: быть начеку, о любых контактах с иностранцами сообщать руководству заранее и помнить, что болтун – находка для шпиона. Научное сообщество откликнулось открытым письмом, на которое министерству с подачи пресс-секретаря президента пришлось-таки ответить в успокоительной манере. Спокойнее не стало.

Сам приказ подписан министром еще 11 февраля. В нем перечислены достаточно четкие рекомендации по взаимодействию с международными и иностранными научными организациями, а также по приему зарубежных коллег. Если коротко – деловые встречи с заграничными учеными должны проходить в специально организованных местах. Уведомлять начальство о таких встречах необходимо, причем как о митинге на проспекте Сахарова – за 5 дней: придется обосновать необходимость аудиенции, а также представить данные каждого участника. После того, как вся эта потенциально враждебная группа единомышленников окажется на территории министерского подведомственного учреждения, бдительность должна только нарастать. «Перемещение иностранцев внутри зданий осуществляется в сопровождении работника, ответственного за проведение встречи», – говорит документ.

К иностранцам допустят только по заранее согласованному списку, а недавно работающим в организации еще лишь предстоит попасть в касту облеченных доверием. Однако и это всё не гарантирует благонамеренности ученых, так что устойчивость системы обеспечивают за счет третьей точки опоры: все встречи проводить представителями отечественной науки «в количестве не менее двух человек, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам». Далее следует безобидная фраза о том, что «в качестве экспертов … могут привлекаться работники других федеральных органов исполнительной власти»; в каком звании должны пребывать эти эксперты, не уточняется.

Колорита добавляет пункт об использовании диктофонов, сотовых телефонов, биноклей, часов, видеокамер, средств определения местоположения и других технических устройств. Все это разрешено только в случаях, предусмотренных международными договорами.

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Пропускной режим конкретных учреждений и их подход к безопасности, абсурден он или нет, – дело хозяйское. А вот часть, касающаяся контактов с иностранцами за пределами институтов, похоже, писалась в основном под влиянием пародийного творчества Высоцкого с его «он вам даст батон с взрывчаткой – принесете мне батон». Попить кофе в рабочее или нерабочее время можно «при условии получения соответствующего разрешения руководителя»; по итогам таких встреч в министерство направляется отчет, «заверенный круглой печатью данной организации». Это касается посиделок и с россиянами, если они работают в зарубежной организации.

Тревогу забили сразу. Александр Фрадков, заведующий лабораторией ИПМаш РАН, опубликовал открытое письмо министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову. «Простые примеры показывают абсурдность и нереализуемость перечисленных мер, – пишет ученый. – Например, если об открытом (городском) семинаре разослано объявление, приглашающее к участию всех желающих, то неужели у гостей теперь нужно требовать при входе разрешение их руководства? И нужно ли запрашивать разрешение руководства, чтобы написать имейл или поговорить с иностранным коллегой по скайпу? Или переписка с иностранцами теперь просто запрещена, если в ней участвует только один работник?»

Смутила его также необходимость согласовывать встречи с сотрудниками, имеющими российский паспорт, если они работают в международной организации по совместительству или по контракту. И уж совсем остросюжетным выглядит массовое избавление иностранцев от смартфонов при входе на научные конференции. «Подобные нелепые и невыполнимые приказы не улучшат безопасность нашей страны, а приведут только к росту ее изоляции от развитых стран и к дискредитации власти, затруднив решение задачи попадания в число самых передовых в науке, поставленной президентом РФ», – подытоживает Фрадков.

«Фонтанке» ученый рассказал, что коллеги целиком поддерживают его позицию, но артикулированного протеста он не ждет. «В советские времена вроде бы такое было, – рассказал он про наиболее одиозную часть рекомендации – о запрете встреч тет-а-тет. – Да и то никто толком не знает, больше слухи ходили. Инструкции если и были, то закрытые. Насчет технических средств – это тоже из прошлого века, а мобильник отбирать – вообще нарушение прав. Если в организации не ведется закрытых работ, какие могут быть ограничения?»

К середине дня новости докатились до пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В заголовках СМИ в основном фигурирует его заявление, что рекомендации «выглядят как перебор», однако «мотивировочная часть» не столь однозначна. «Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют, – цитирует его «Медуза». – Скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял. 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых и так далее. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут».

Стало понятно, что министерству отмолчаться тоже не удастся. «Ведомостям» чиновники сообщили, что документ носит рекомендательный характер и находится в русле общемировой практики. «Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта «Наука», и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки», – уверяют в пресс-службе. Правда, тут же напомнили, что российские ученые также сталкиваются за границей с ограничениями – стало быть, речь все же о контроле.

Не ясно, как изъятие мобильных телефонов помогает учитывать рост международных связей, да и будет ли после этого что учитывать. Тезис о том, что в документе только рекомендации, лукавый: руководителям «подведов» прямо поручено учесть изложенное при составлении служебных инструкций . Поговорить с этими руководителями в отпускной сезон – тем более авторизованно – оказалось непросто. Главное впечатление – они не в курсе, мало кто видел приказ в глаза. Один из недавних организаторов международной конференции не припомнил груды биноклей, сваленных на проходной. По его словам, основные проблемы возникают на стадии визового оформления, а пропускное согласование общее для россиян и иностранцев.

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«Если речь идет о рекомендациях, то руководители организаций будут принимать решение, в какой мере им следовать, – рассказал «Фонтанке» ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Шевчик. – Процедура согласования официальных посещений института иностранцами есть и сейчас: должно быть обращение, дальше мы смотрим, интересна ли нам тема и есть ли у нас специалисты. Если да – мы встречу организуем, если нет – пишем отказ». Пункт о контроле за чаепитием коллег вне учреждения и в нерабочее время Шевчик прокомментировал риторически: «Вы как себе это представляете?»

«Учредитель может что угодно», – лаконично ответил «Фонтанке» еще один руководитель петербургского института на вопрос, могут ли последовать санкции со стороны министерства, если его предписания игнорировать.

«Надеюсь, рекомендации отменят раньше, чем наступит повод их нарушать», – заявил Александр Фрадков.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»