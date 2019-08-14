В России второй раз за год зафиксирована дефляция

Потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 августа снизились на 0,1%, сообщил Росстат 14 августа.

«За период с 6 по 12 августа 2019 г. индекс потребительских цен составил 99,9%. С начала августа он составил 99,9%, с начала года – 102,6%», — говорится в сообщении.

За отчетный период цены на сахар-песок снизились на 1%, водка и шоколадные конфеты подешевели на 0,2%, плодоовощная продукция в среднем потеряла в цене 3%. В то же время куриные яйца подорожали на 1,3%.

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Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Ранее дефляция была зафиксирована за неделю с 23 по 29 июля — впервые в 2019 году, тогда потребцены снизились на 0,1%.