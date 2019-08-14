Пять смертей за лето. Названы самые притягательные для экстремального ныряния петербургские мосты

Пять человек погибли в Петербурге после неудачных прыжков в воду за 2019 год. За весь прошлый год зафиксировано на две жертвы меньше. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного 14 августа.

Семь прыгунов удалось спасти. Чаще всего на экстремальное ныряние решаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Трагически закончились прыжки с Харламова моста и Иоанновского моста, ведущего к Петропавловской крепости.

Чаще всего горожане для опасного погружения в воду выбирают Яхтенный мост.

«На нем в летний период устраиваются одиночные и коллективные прыжки, результатом которых становятся многочисленные ушибы внутренних органов, ушибы мягких тканей, переломы, смерть», — рассказали в комитете.

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В июне с переправы нырнул 15-летний подросток, спасти его не удалось.