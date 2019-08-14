«В Америке меня ждал минимальный контракт». Новичок СКА Владимир Ткачев рассказал, как Ротенберг уговорил его не ехать в США

Нападающий хоккейного клуба СКА Владимир Ткачев объяснил, почему он предпочел перейти в петербургскую команду. Как рассказал 23-летний хоккеист в интервью сайту Sport24, изначально он был твердо намерен продолжить карьеру в НХЛ.

«С Романом Ротенбергом (вице-президентом ХК СКА. – Прим. ред.) мы просто встретились в Омске (родной город Ткачева. – Прим. ред.). Вроде бы он прилетел по своим делам, так совпало, что я тоже был в городе, как раз с отдыха прилетел. Он рассказал о вариантах. Но сначала я ждал ясности с Америкой, там меня ждал минимальный контракт новичка. Разговор с ним (Ротенбергом. – Прим. ред.), можно сказать, заставил меня развернуть голову в другую сторону», – рассказал хоккеист.

В сезоне-2018/19 Владимир Ткачев сыграл 53 матча за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 (5+21) очков. В плей-офф на счету хоккеиста было 17 игр и 10 (4+6) очков.

Контракт новичка в НХЛ составляет 800–900 тысяч долларов (50–60 млн рублей) в год без учета налогов, которые, как правило, съедают половину зарплаты. По неофициальным данным, в СКА Ткачев будет получать 90 млн рублей в год.