Фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля зачитал рэп в суде. Судью это не впечатлило

Мосгорсуд отказался отпустить трех участников несанкционированного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобы на решение заключить под стражу [Сергея] Абаничева, [Владислава] Барабанова и [Самариддина] Раджабова», – цитирует 14 августа решение столичного суда ТАСС.

Адвокаты просили перевести их подзащитных под домашний арест. За Абаничева вступился редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, предложивший внести за него залог. Раджабов, в свою очередь, хотел произвести впечатление тем, что зачитал рэп о своем положении.

По делу о массовых беспорядках арестованы 13 человек.

В последние недели по субботам в Москве регулярно проходят согласованные или несанкционированные выступления сторонников допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которые сопровождают массовые задержания граждан. Следственный комитет расследует уголовное дело о массовых беспорядках. Госдума в понедельник, 19 августа, проведёт специальное заседание о «вмешательстве во внутренние дела РФ». Глава ЦИК Элла Памфилова не считает необходимым переносить выборы на более поздний срок.