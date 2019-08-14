Хлеба и зрелищ. Смольный решил узаконить торговлю на фестивалях

Смольный решил регламентировать порядок торговли на культурно-массовых мероприятиях. Как следует из проекта постановления, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы 14 августа, такие киоски, автолавки, палатки и тележки будут подлежать включению в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), которую формирует комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ).

В настоящее время включению в схему подлежат места для размещения ярмарок и прочие торговые объекты. Торговля на массовых мероприятиях изначально отдельно не регламентировалась, что привело к тому, что под видом фестивалей зачастую организовывались стихийные рынки. В начале 2019 года торговлю на фестивалях запретили вовсе. «Это привело к другому перегибу – например, на фестивале мороженого фактически нельзя было торговать мороженым, а на «Книжных аллеях» – книгами», – комментирует исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Организаторы фестивалей пускали на них торговцев на свой страх и риск.

Как следует из проекта постановления, процесс включения в схему могут запускать администрации районов на основании предложений, поступивших от органов власти, ответственных за проведение мероприятий (комитет по культуре или районные администрации – в зависимости от количества участников и профиля фестиваля). После поступления заявок свое мнение должны высказать КГА, КС, КГИОП, КИО, КБ, комитет по печати, КРТИ, КЭИО, КИ. На основе высказанных позиций КППИТ включает или не включает участок в схему. На данное согласование регламент отводит 12 рабочих дней с момент поступления заявки в районные администрации.