На Народного Ополчения берут пробы воздуха. Разгул огня по павильону автозапчастей остановлен

Пожар в магазине автозапчастей в Кировском районе Петербурга распространился по павильону и перекинулся на соседний ангар. Возгорание локализовано, на месте работает передвижная химическая лаборатория.

Как сообщили в городском управлении МЧС, остановить огонь на проспекте Народного Ополчения, 28, удалось в двадцать минут четвёртого вечера 14 августа. Пожарные отказались от второго ранга, но продолжают работать по повышенному номеру 1-бис. В тушении задействованы уже 85 человек личного состава.

«Горят ангар и одноэтажный павильон. Общая площадь пожара составляет 400 кв. метров», – уточнили в ведомстве.

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Передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности отобрала пробы воздуха. Превышений вредных веществ, как уточняют в МЧС, пока не зафиксировано.

Одноэтажный павильон на проспекте Народного Ополчения занимают преимущественно разнообразные магазины для автомобилистов. Помощи спасателей оттуда запросили в два часа дня. К этому времени огонь охватил вторую секцию, распространившись на 60 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС присвоили возгоранию повышенный уровень сложности.