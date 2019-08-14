«Петербург – красивейший город в Европе». Зачем с другого конца планеты приезжал самый кровавый националист эпохи

Обвиненный в убийстве 51 мусульманина житель Австралии Брентон Таррант написал письмо поклоннику из России. Незадолго до того, как загореться идеями межконфессиональных войн, Таррант объездил Петербург и Москву.

Брентон Таррант в зале суда//кадр из видео/ Bloomberg TicToc/YouTube

«Фонтанка» выяснила детали российской экспедиции Тарранта. Он увлекался типичными туристическими объектами, неоднократно посещал православные богослужения и заезжал в города Золотого кольца.

Брентон Таррант в марте 2019 года был задержан по подозрению в массовом расстреле мусульман в новозеландском городе Крайстчерч. После ареста его поместили в единственную в Новой Зеландии тюрьму строгого режима в населенном пункте Пареморемо недалеко от Окленда.

Несмотря на активность в социальных сетях и экстравертность (в мечеть Таррант приехал с камерой GoPro и вел в Facebook трансляцию своего визита), о личности австралийца зарубежная пресса узнала немного. До сих пор была тайной дата его рождения. Facebook, Twitter, Google заблокировали аккаунты обвиняемого, удалив не только записи прямого эфира с места убийств и идеологический манифест Тарранта, но и все упоминания о нем.

Накануне стало известно, что австралиец отправил письмо в Россию – мужчине по имени Алан, живущему в Москве. Судя по всему, это поклонник Тарранта, написавший ему в тюрьму первым. Он же, вероятно, и опубликовал на ресурсе 4chan.org фотографии с рукописными листами. Изначально подлинность письма Тарранта вызывала сомнения, но новозеландские власти их развеяли. Министр по делам исправительных учреждений Новой Зеландии Кельвин Дэвис заявил, что разрешение Тарранту отправить письмо было ошибочным, и добавил:

Реклама



«Я дал четко понять, чтобы этого не повторялось».

Таррант написал своему эпистолярному товарищу о месячном путешествии по России в сентябре 2015 года. По его словам, он ездил из Петербурга в Москву и по Золотому кольцу. Северную столицу Таррант называет самым красивым городом Европы.

Австралиец родился 27 октября 1990 года. На жизнь и путешествия зарабатывал фитнес-тренерством. Служил в морской пехоте, участвовал в спецоперациях.

Впервые, по данным «Фонтанки», Таррант побывал в России в июне 2015 года, почти проездом. Он прилетел из Киргизии и на следующий день вылетел в Армению.

Перед вторым посещением России австралиец гостил на Украине, где побывал в туре по Чернобылю. Об этом свидетельствует архив его Facebook, сохранившийся на сервисе Archive.is.

В начале сентября 2015-го австралиец прилетел из Киева в Санкт-Петербург и остановился в мини-отеле «Питерская» на углу Невского и Литейного проспектов. Это довольно бюджетное место размещения, с неплохими отзывами среди иностранцев. «Питерская» располагается в расселенных коммуналках. Таррант въехал в Россию по туристической визе и был поставлен на миграционный учет по гостиничному адресу.

В Петербурге Таррант пробыл почти две недели, с 8 по 21 сентября. Он был восхищен типичными красотами – Екатерининским дворцом в Пушкине и фонтанами Петергофа, посещал православные богослужения. О них Таррант снимал небольшие видеозарисовки.

Из Петербурга австралиец отправился в Псков на автобусе, оттуда – проездом через Новгород Великий и Чудово – в Москву.

«Я также останавливался между Москвой и Санкт-Петербургом в небольшом городке с настоящей крепостью с красными стенами и золотым памятником в центре крепости, но я не могу вспомнить название города», – так обвиняемый описывает в письме Алану эту часть путешествия.

В столице Таррант провел около недели, в архиве Facebook есть видеоролик с Красной площади. Периодически выезжал в окрестности. Он посетил Владимир и Ростов. Российское турне закончилось 7 октября вылетом из Москвы в Сингапур.

По данным «Фонтанки», Таррант ездил в одиночку и какими-то плотными контактами здесь не обзавелся. Он вообще довольно часто путешествовал. В 2016–2018 годах объездил Чехию, Польшу, Шотландию. С мусульманским миром Таррант тоже сталкивался и откровенного неприятия к нему не выражал. В 2018-м он побывал в Пакистане и оставлял в Facebook не менее лестные, чем о россиянах, отзывы. В Эмиратах он тоже бывал. Впрочем, по версии обвинения, «сломался» Таррант на национальной почве именно после турне по Европе, наблюдая смешение культур и народов, и теракта в Стокгольме в 2017 году – тогда гражданин Узбекистана Рахмат Акилов наехал грузовиком на пешеходов.

За два дня до расстрела мусульман Таррант опубликовал у себя в Facebook подборку видеороликов на национальную тему. Среди прочих – запись полетов российских вертолетов в Сирии. Ролик назывался «Русские ангелы смерти».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»