Подозреваемый в расстреле 51 человека в Новой Зеландии месяц прожил в России и назвал Петербург «любимым местом»

Австралиец Брентон Таррант, которого подозревают в том, что он расстрелял 51 человека в мечетях Новозелландского города Крайстчёрч минувшей весной, за четыре года до этого посещал Россию. Об этом он рассказал в письме, которое смог отправить из тюрьмы своему российскому другу «Алану». Фотографии письма были опубликованы на одном из форумов, сообщает в среду 14 августа ABC news .

Обвиняемый в массовом убийстве утверждает, что Россия одна из его любимых стран, которую он посетил в сентябре 2015 года. Путешествие Таррант начал в Петербурге, откуда он через Москву поехал по городам «золотого кольца». Австралиец пишет, что останавливался в небольшом городе, где в центре красной старинной крепости установлен некий золотой монумент, но названия населённого пункта он не помнит. Таррант отмечает гостеприимность россиян, которая становилась сильнее, когда он говорил, что приехал из Австралии. Террорист рассказал, что ему до сих пор стыдно за то, что в одном из музеев его отругала пожилая смотрительница, когда он попытался сфотографировать экспонаты.

Санкт-Петербург Таррант поставил на первое место в списке любимых мест в России. Здесь ему понравилось больше, чем в Португалии и Чехии. А вид из неназванной церкви в Москве на современный деловой квартал он назвал весьма «киберпанковским».Пишет он и про любимые русские песни. Среди них есть «Катюша».

Брентон Таррант сожалеет, что не сможет в ближайшее время посетить Россию снова. После этого он переходит к рассуждениям политического характера, пишут иностранные СМИ.

Реклама



Подлинность письма подтверждают комментарии официальных лиц. Министр исправительных учреждений Новой Зеландии Кельвин Дэвис раскритиковал систему, которая позволила Тарранту отправить это письмо. «Это не может повториться», – цитируют чиновника журналисты. Вместе с тем министр отметил, что все заключённые в Новой Зеландии имеют право на переписку.

«Раньше нам никогда не приходилось работать с такими заключенным. Я задал вопросы о том, соответствуют ли наши законы современным целям, и спросил, какие изменения нам теперь могут потребоваться», – сказал Дэвис.

Трагедия в Крайстчёрч произошла 15 марта. Жертвами расстрела стали 51 прихожанин в двух мечетях. Собеседница «Фонтанки», которая находились рядом с местом массового убийства отмечала, что Крайстчёрч это тихий город, где традиционно много мигрантов из разных стран.