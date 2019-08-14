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Город
14.08.2019 15:47
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В Приморском районе появилась своя Раневская: шляпка похожа, ноги — нет

Скульптура «Актриса», которую в первые же часы окрестили Фаиной Раневской из-за крылатой фразы на постаменте: «Всё сбудется, стоит только расхотеть...» – появилась во дворе на пересечении проспекта Сизова и Парашютной улицы. 

Информация о фигурке, которая сидит на скамейке, появилась в группе «ВКонтакте» «Приморский район | Онлайн» 14 августа. Под записью жители гадают, как Раневская связана с их районом, и жалуются на уничтожение зелени вокруг. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Приморского района, актрису во дворы привезли ради комплексного благоустройства и создания зоны отдыха в тематике Года театра. Такое направление в 2018 году выбрали на общественных слушаниях сами жители. 

 

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Как в разговоре с нашим корреспондентом прокомментировал начальник отдела благоустройства муниципального образования «Озеро Долгое» Алексей Кузнецов, называть скульптуру именем Фаины Раневской было бы не совсем корректно, потому что никто не хотел «увековечивать человека», хотя они с фигуркой и «похожи». Несостыковку нашли и некоторые пользователи Сети: 

«Какие ножки. ...как это неуместно к образу Фаины Раневской. Красота и сексуальные ножки – это не про неё», – прокомментировала фотографии постамента в паблике «ВКонтакте» одна из пользователей. 

Впрочем, на актрисе знаменитая шляпка из фильма «Подкидыш».  

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На вопрос «Фонтанки» о том, почему во время работ, как утверждают жители, двор лишился зелени, Алексей Кузнецов уверил, что все работы плановые.

«Посадки у нас будут уже на следующей неделе. Тут логика простая: никто никого деревьев не лишал, но нельзя сажать летом. Нужно посадки делать, когда деревья отдыхают, а то они не приживутся, помрут», – объяснил он. 

На следующей неделе во дворе вокруг площадки с тренажёрами, песочницей и зоной отдыха доделают цветное резиновое покрытие. Сейчас там установлен черновой слой. На вопрос, почему всё пространство между домами решили посвятить Году театра, чиновник ответил, что никто толком не знает и «это философский вопрос». 

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