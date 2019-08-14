На Литейном мосту движение ограничат до конца августа. На Гражданском – и в сентябре

В Санкт-Петербурге 15 и 16 августа вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта, сообщает 14 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 16 по 27 августа будет ограничено движение по Литейному мосту. АО «Стройинвест» отремонтирует там металлоконструкции. На слушаниях в ГАТИ 16 июля было решено, что закрывать будут по одной полосе с каждой стороны (сначала в центр, потом из центра). Напомним, что в прошлом году на мосту ремонтировали разводной пролёт, а в 2011 году красили (без ограничения движения).

С 15 августа по 27 сентября ограничивается движение по Гражданскому проспекту от Северного проспекта до Суздальского проспекта, включая перекрестки. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» отремонтирует там дорожное покрытие.

Реклама



Закрываются участки небольших улиц на Петроградской стороне – ПАО «Ленэнерго» прокладывает там кабель:

с 16 августа по 8 сентября – направление движения транспорта по Барочной улице от Карповки к улице Профессора Попова и по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до улицы Даля;

с 16 по 30 августа – направление движения транспорта по набережной реки Карповки от улицы Даля к Барочной улице и по улице Даля от Профессора Попова до Карповки.

Также с 16 августа по 8 сентября ограничивается движение по улице Профессора Попова от Барочной до Даля.

С 22:00 16 августа до 7:00 19 августа в связи с прокладкой газопровода ЗАО «НПО СМ» ограничивается движение транспорта по набережной реки Волковки от Расстанного переулка до Днепропетровской улицы.

Реклама





С 16 августа по 15 октября из-за прокладки водопровода ООО «Сэтл Сити» ограничивается движение по Новолитовской улице от Полюстровского проспекта до улицы Грибалевой. А с 14 по 15 сентября и с 21 по 22 сентября закрывается движение по Новолитовской улице, у дома 15в.

С сегодняшнего дня ограничено движение на шоссе Революции, улице Марата и улице Шахматова в Петергофе. Кроме того, напомним, в планах на август ремонт на Комендантском проспекте, Бухарестской улице (там движение планировали закрывать) и других магистралях города.

ГАТИ подчёркивает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.