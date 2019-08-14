Площадь пожара на Народного Ополчения выросла до 400 квадратов. С огнём воюют больше 50 человек

Тринадцать расчётов задействованы в Кировском районе Петербурга, где 14 августа разгорелся пожар в магазине автозапчастей. Огонь пошёл по павильону и охватил 400 квадратных метров.

Как сообщает городское управление МЧС, к трём часам дня пожар на проспекте Народного Ополчения, 28, тушат по второму номеру сложности. Примерно за полчаса пламя с 60 квадратных метров одной секции захватило 400 квадратов торгового павильона. К работе привлечены 52 сотрудника МЧС.

«Погибших и пострадавших, предварительно, нет. Проводится разведка», – добавляют в ведомстве, уточняя, что люди из магазинов вышли ещё до прибытия пожарных.

Реклама



Заявка о возгорании на Народного Ополчения поступила в два часа дня. По словам очевидцев, к этому времени огонь полностью охватил один из многочисленных магазинов автозапчастей, которые занимают одноэтажный павильон. Проезд по проспекту сейчас затруднён. По данным сервиса «Яндекс.Карты», рядом с погорельцами пробка копится в обоих направлениях.