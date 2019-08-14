«Не три: не сбудется». Как кривые и шаловливые ручки испортили Банковский мост

Горожане бьют тревогу: с Банковского моста, совсем недавно открытого после реставрации, стали пропадать металлические шарики, покрытые позолотой. Мало того, стражи грифоны стоят поцарапанные.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Отвергнув кощунственные для культурной столицы предположения банального воровства и вандализма, комментаторы в Интернете романтично порешили, что детали моста стали разбирать на сувениры. Правда, как выяснила «Фонтанка», особого смысла в этой затее не было.

Банковский — один из трех сохранившихся цепных мостов в Петербурге. Всего с 1823-го по 1826 год их было построено шесть, но до наших дней дошли только Почтамтский, Банковский и Львиный. Первая масштабная реставрация с воссозданием утрат на мосту прошла в 1951—1952 годах. Тогда вернули перильное ограждение и торшеры с фонарями, капитально отремонтировали деревянное покрытие, возвратили свинцовую окраску металлических и деревянных частей. Покрытие декоративных элементов моста сусальным золотом производилось в 1967 и 1988 годах. В следующий раз позолоту отреставрировали в конце 2008 года, однако в новогодние праздники мост пострадал от вандалов. Ремонт производился в 2011 году.

О пропаже золотых шариков заговорили в городских телеграм-каналах, и это не был первый всплеск внимания к вновь открытой достопримечательности. Но если раньше позолоту попросту счищали, теперь решили не мелочиться — забирать целиком.

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«Даже грифоны, стоящие на посту, бессильны против человеческого коварства», — появился пост в официальной группе Эрмитажа.

В комитете по охране памятников «Фонтанке» сообщили, что забота о шариках к их департаменту не относится, и переадресовали нашего корреспондента в «Мостотрест». Его представители намекнули, что «против лома нет приема»: так просто снять украшения у сентиментальных граждан бы не получилось — конструкции закреплены таким образом, что для этого требуется рабочий инструмент.

Попутно специалисты из среды по сохранению культурного наследия рассказали «Фонтанке», что на воровство петербуржцев и гостей города спровоцировал неудачный проект реставрации: шарики позолотили только перед последней установкой моста, до нее они не выделялись из общей конструкции, и оставайся они таковыми до сих пор — были бы на своих местах. Резюме: то, что золотые шарики начнут воровать, всем было ясно изначально. Но, сославшись на историческую справедливость, их решили все-таки позолотить. И это был далеко не единственный просчет.

На реставрацию моста, проходившую с октября 2018-го по июнь 2019 года, потратили 35 миллионов рублей. Вскоре после ее окончания посыпались замечания. Реставратор Кузьма Одинцов забросал Музей городской скульптуры, чьи специалисты отслеживают сохранность монументов, вопросами о технологиях процесса.

«Скажите, почему все швы у львов были заполнены силиконом? — удивился он. — Почему были оставлены "раковины" на форме, почему их никак не скрывали? Почему ограждения моста сварили? Неужели там не было исторических креплений? Сварили неаккуратно, много следов от болгарки. Почему ограждения подняли на 8—10 см и поставили на новодельные надуманные крепежи — трубки? Это и некрасиво, и неаутентично, как будто бы костыли приделали или отросли куриные ножки. Звенья немного, как мне показалось, не очень надёжно стоят, не немного "гуляют". Мне показалось, что очень неаккуратно собраны половины львов, швы слишком заметны. Не может ли это быть связано с тем, что во время демонтажа львов, в холод, части форм раздвигали стальными ломами? Не были ли обломаны края форм? Не были ли перепутаны местами львы или, может, внутренние конструкции?»

Ему вторили и другие коллеги, вступившие в дискуссию в соцсетях.

«Я ужаснулся от увиденного, — написал реставратор по металлу Геннадий Вьюнов. — Я знаю, чтобы на такую реставрацию сказал бы Михаил Константинович Аникушин. Он бы этих... реставраторов разорвал. Вот и мне это очень захотелось сделать. Я видел кадры, как при демонтаже скульптур детали выламывали металлическими фомками». По его словам, уже тогда было ясно, что «исторически точно собрать их будет уже невозможно». «Огромные сдвиги по форме везде. Особенно у грифонов со стороны университета», — отметил он.

На замечания реставраторов в Музее городской скульптуры заметили, что программа реставрационных работ «утверждалась контролирующим органом в лице ведущих специалистов и технологов» и «были использованы материалы, устойчивые к атмосферному воздействию».

В «Мостотресте» подготовили обширный лонгрид, где рассказали не только об истории моста, его реставраций и утрат, но и о том, что соскабливать с него золото петербуржцы начали еще в XIX веке.

В итоге в КГИОПе пришли к выводу, что бороться надо... с традициями.

«Нас очень печалит, что крылья грифонам продолжают тереть, позолоту местами уже стёрли — желание таким образом загадывают, — посетовали в КГИОПе. — В настоящее время готовим социальную рекламную акцию, чтобы внимание к этой проблеме привлечь и попытаться искоренить это поверье».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»