Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +19
$ 65.20р
72.90р
17:52 14.08.2019
Расширенный поиск

Город
14.08.2019 16:25
Печать

«Не три: не сбудется». Как кривые и шаловливые ручки испортили Банковский мост

Горожане бьют тревогу: с Банковского моста, совсем недавно открытого после реставрации, стали пропадать металлические шарики, покрытые позолотой. Мало того, стражи грифоны стоят поцарапанные.

«Не три: не сбудется». Как кривые и шаловливые ручки испортили Банковский мост

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Отвергнув кощунственные для культурной столицы предположения банального воровства и вандализма, комментаторы в Интернете романтично порешили, что детали моста стали разбирать на сувениры. Правда, как выяснила «Фонтанка», особого смысла в этой затее не было.

Банковский — один из трех сохранившихся цепных мостов в Петербурге. Всего с 1823-го по 1826 год их было построено шесть, но до наших дней дошли только Почтамтский, Банковский и Львиный. Первая масштабная реставрация с воссозданием утрат на мосту прошла в 1951—1952 годах. Тогда вернули перильное ограждение и торшеры с фонарями, капитально отремонтировали деревянное покрытие, возвратили свинцовую окраску металлических и деревянных частей. Покрытие декоративных элементов моста сусальным золотом производилось в 1967 и 1988 годах. В следующий раз позолоту отреставрировали в конце 2008 года, однако в новогодние праздники мост пострадал от вандалов. Ремонт производился в 2011 году.

О пропаже золотых шариков заговорили в городских телеграм-каналах, и это не был первый всплеск внимания к вновь открытой достопримечательности. Но если раньше позолоту попросту счищали, теперь решили не мелочиться — забирать целиком.

«Не три: не сбудется». Как кривые и шаловливые ручки испортили Банковский мост

Реклама

«Даже грифоны, стоящие на посту, бессильны против человеческого коварства», — появился пост в официальной группе Эрмитажа. 

В комитете по охране памятников «Фонтанке» сообщили, что забота о шариках к их департаменту не относится, и переадресовали нашего корреспондента в «Мостотрест». Его представители намекнули, что «против лома нет приема»: так просто снять украшения у сентиментальных граждан бы не получилось — конструкции закреплены таким образом, что для этого требуется рабочий инструмент.

«Не три: не сбудется». Как кривые и шаловливые ручки испортили Банковский мост

Попутно специалисты из среды по сохранению культурного наследия рассказали «Фонтанке», что на воровство петербуржцев и гостей города спровоцировал неудачный проект реставрации: шарики позолотили только перед последней установкой моста, до нее они не выделялись из общей конструкции, и оставайся они таковыми до сих пор — были бы на своих местах. Резюме: то, что золотые шарики начнут воровать, всем было ясно изначально. Но, сославшись на историческую справедливость, их решили все-таки позолотить. И это был далеко не единственный просчет.

На реставрацию моста, проходившую с октября 2018-го по июнь 2019 года, потратили 35 миллионов рублей. Вскоре после ее окончания посыпались замечания. Реставратор Кузьма Одинцов забросал Музей городской скульптуры, чьи специалисты отслеживают сохранность монументов, вопросами о технологиях процесса.

«Скажите, почему все швы у львов были заполнены силиконом? — удивился он. — Почему были оставлены "раковины" на форме, почему их никак не скрывали? Почему ограждения моста сварили? Неужели там не было исторических креплений? Сварили неаккуратно, много следов от болгарки. Почему ограждения подняли на 8—10 см и поставили на новодельные надуманные крепежи — трубки? Это и некрасиво, и неаутентично, как будто бы костыли приделали или отросли куриные ножки. Звенья немного, как мне показалось, не очень надёжно стоят, не немного "гуляют". Мне показалось, что очень неаккуратно собраны половины львов, швы слишком заметны. Не может ли это быть связано с тем, что во время демонтажа львов, в холод, части форм раздвигали стальными ломами? Не были ли обломаны края форм? Не были ли перепутаны местами львы или, может, внутренние конструкции?»

половины морды льва несимметричны
половины морды льва несимметричны
роман Пименов/ТАСС

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Ему вторили и другие коллеги, вступившие в дискуссию в соцсетях.  

«Я ужаснулся от увиденного, — написал реставратор по металлу Геннадий Вьюнов. — Я знаю, чтобы на такую реставрацию сказал бы Михаил Константинович Аникушин. Он бы этих... реставраторов разорвал. Вот и мне это очень захотелось сделать. Я видел кадры, как при демонтаже скульптур детали выламывали металлическими фомками». По его словам, уже тогда было ясно, что «исторически точно собрать их будет уже невозможно». «Огромные сдвиги по форме везде. Особенно у грифонов со стороны университета», — отметил он. 

На замечания реставраторов в Музее городской скульптуры заметили, что программа реставрационных работ «утверждалась контролирующим органом в лице ведущих специалистов и технологов» и «были использованы материалы, устойчивые к атмосферному воздействию». 

В «Мостотресте» подготовили обширный лонгрид, где рассказали не только об истории моста, его реставраций и утрат, но и о том, что соскабливать с него золото петербуржцы начали еще в XIX веке. 

В итоге в КГИОПе пришли к выводу, что бороться надо... с традициями.

«Нас очень печалит, что крылья грифонам продолжают тереть, позолоту местами уже стёрли — желание таким образом загадывают, — посетовали в КГИОПе. — В настоящее время готовим социальную рекламную акцию, чтобы внимание к этой проблеме привлечь и попытаться искоренить это поверье».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Главстрой Санкт-Петербург»
14.08.2019 13:54

ГУИОН проверил новую школу в ЖК "Северная долина" перед учебным годом

Представители СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») провели техническую инвентаризацию и кадастровые работы на территории общеобразовательной школы по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 3, стр. 1.
ГК «Эталон»
14.08.2019 12:14

Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» снизил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в готовых и строящихся объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ООО «Терминал-Ресурс»
13.08.2019 18:10

Новости с «Царскосельских холмов»

В Пушкинском районе в завершающую стадию входит строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5».
СРО А "Объединение строителей СПб"
13.08.2019 17:58

"Объединение строителей СПб" предложило установить в городе памятник строителям

Профессиональное сообщество строителей выступило в инициативой установки в городе «Памятника строителям Санкт-Петербурга»Первым выступил с предложением Президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров, его поддержали на общем собрании компаний - членов СРО, а позже и городские власти.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 17:57

Италия – самое популярное направление среди клиентов Альфа-Банка

Альфа-Банк проанализировал финансовое поведение своих клиентов, путешествующих за границу.
АО «Строительный трест»
13.08.2019 17:16

Новый коттедж в «Саду времени»

Компания «Строительный трест» вывела в продажу новый объект в составе коттеджного поселка «Сад времени» в Петергофе. Это построенный двухэтажный кирпичный дом общей площадью 286 кв. м с пристроенным гаражом.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»
13.08.2019 17:14

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк с 12 августа снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» теперь приобрести квартиры в новостройке можно по кредитной ставке от 5% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.08.2019 16:40

Банк «Санкт-Петербург» выдаст 1.9 млрд рублей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем открытого конкурса на заключение кредитного договора с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Glorax Development
13.08.2019 16:18

Намыв на Васильевском острове обрел архитектурную доминанту - золотой шпиль

На намывных территориях Васильевского острова появилась своя архитектурная доминанта – золотой шпиль. Как сообщают в компании Glorax Development, установку декоративного элемента завершили 12 августа.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 15:10

Альфа-Банк расширяет ипотечный бизнес в городах России

С начала 2019 года Альфа-Банк открыл 14 ипотечных центров в городах России.
«Петербургская Недвижимость»
13.08.2019 13:43

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок новые квартиры в Московском районе

Компания начала продажи новых секций в корпусах 1.1 и 1.2 жилого комплекса «Зеленый квартал на Пулковских высотах». Дома находятся в высокой стадии готовности: покупатели смогут отметить новоселье уже в следующем году.
ПАО «Группа ЛСР»
13.08.2019 13:14

РАСК присвоил «Группе ЛСР» очень высокий рейтинг надежности

Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) впервые повысило рейтинг надежности застройщика до максимально возможного