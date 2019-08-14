Экскурсия с огоньком. На Витебском горящий туристический автобус собрал пробку

Огонь охватил автобус в Пушкинском районе Петербурга 14 августа. О пожаре на Витебском проспекте в социальных сетях рассказали очевидцы около 14.40.

На опубликованных снимках видно, что возгорание возникло в моторном отсеке автобуса МАН. Огонь быстро захватил весь корпус транспортного средства. Дым затруднил видимость проезжающим рядом автомобилям. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», машины выстроились в очередь после поворота на Шушары в районе Паровозного музея.

В пресс-службе городского управления МЧС отметили, что в туристическом автобусе находилось 25 человек, они самостоятельно покинули транспорт. К 14.53 огонь локализовали.