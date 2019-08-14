На второй конкурс Фонда президентских грантов допустили почти 8,5 тыс. заявок от НКО. Петербург в числе лидеров

За президентские гранты во втором конкурсе 2019 года Фонда президентских грантов будут бороться 8 432 проекта, представленных некоммерческими организациями. Не было допущено 596 проектов. Это всего 6,6% от всех поданных заявок, что является самым низким показателем за шесть проведенных конкурсов, отмечается на сайте ФПГ. Еще 45 проектов были отозваны самими заявителями.

Изначально на конкурс было подано 9 073 заявки от 7 846 организаций. Как пояснили в Фонде, часть проектов была отклонена из-за несоответствия положению о конкурсе, в некоторых эксперты обнаружили противоречия между запрашиваемой суммой гранта и бюджетом проекта.

Эксперты отмечают, что в этом конкурсе на 9% увеличилось количество проектов, поданных по направлению «Защита прав и свобод человека и гражданина». На 13% больше подано проектов по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Вместе с тем на 20% уменьшилось число проектов, связанных с поддержкой молодых талантов в области культуры и искусства. Также меньше стало дипломатических (на 12,9%) и молодежных (на 10,6%) проектов.

Лидером по количеству представленных проектов традиционно остается Москва (1 180 проектов). Также в первую тройку, хотя и с большим отрывом от столицы, вошли Санкт-Петербург (382 проекта) и Волгоградская область (379).

Итоги конкурса будут подведены к 14 октября 2019 года. Между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей.