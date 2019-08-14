«Призрачную» часть Ленинского проспекта открыли для автомобилей, завтра там поедут «безрогие» троллейбусы

Участок Ленинского проспекта от проспекта Героев до Балтийского бульвара открыли по временной схеме для проезда автомобилей и готовят к общественному транспорту. Дорога была построена еще в 2015 году, с тех пор стояла перекрытая бетонными блоками.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по строительству 14 августа, временная схема для автомобилей действует со вчерашнего дня. Уточняется, что открыт и проспект Патриотов от Маршала Захарова до Маршала Казакова. Правда, выезд из квартала в центр по Ленинскому от Патриотов до Героев перекрыт – двигаться можно только по Маршала Казакова.

В то же время городской комитет по транспорту анонсирует запуск с 15 августа обновленного маршрута №32 для троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Сейчас он проходит по Ленинскому проспекту и соединяет одноимённые станцию метро и железнодорожную платформу с жилыми массивами Красносельского и Кировского районов. «Благодаря возможностям увеличенного автономного хода трасса маршрута будет продлена до самой западной части Ленинского проспекта, по участку, где отсутствует контактная сеть, – сообщает ведомство. – Здесь электробусы с динамической зарядкой будут делать три правых поворота, объезжая новый квартал по улице Маршала Казакова и проспекту Героев, а затем возвращаясь на Ленинский проспект».

«Дорога-призрак» давно уже стала частью ландшафта юго-западных районов города. Год назад Cмольный не смог выбрать подрядчика на строительство троллейбусной линии и разворотного кольца на участке Ленинского проспекта западнее проспекта Героев. Само продолжение проспекта «Пилон» построил еще в конце 2015 года, однако оно, по сути, так и оставалось пешеходным из-за проблем с подключением к сетям энергоснабжения и приемкой теплосетей .